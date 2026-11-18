La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (Sala I) declaró la nulidad de un despido en la ANSES al comprobar su carácter discriminatorio, ordenó la reinstalación inmediata del trabajador en su puesto y condenó al organismo previsional al pago de los salarios caídos.

El fallo judicial representa un nuevo triunfo impulsado por el Sindicato de las y los Trabajadores de la ANSES (SECASFPI), que desplegó diversas acciones gremiales y jurídicas para frenar la persecución política y laboral dentro de la administración pública.

Para dictar sentencia, el tribunal tomó como antecedente clave un fallo obtenido por el gremio en mayo de 2025, el cual ya había catalogado como práctica desleal la conducta de la ANSES frente a la organización.

Al respecto, el secretario general de SECASFPI, Carlos Ortega, celebró la resolución y la calificó de “fallo histórico” porque valida judicialmente la persecución estatal hacia el sindicato. “Nuestra organización sindical no se quedó con los brazos cruzados. Fuimos el único sindicato que siguió defendiendo a los compañeros despedidos”, enfatizó el dirigente, destacando que la sentencia respalda la estrategia colectiva de resistencia gremial y jurídica.

Con esta resolución, la Justicia reitera que el Estado —en su rol de empleador— debe acatar las garantías constitucionales y carece de facultades para vulnerar la libertad sindical o discriminar a sus agentes por motivos gremiales o políticos.