El Gobierno nacional dispuso la prórroga por un año del plazo para solicitar la Asignación por Embarazo para Protección Social en la ANSES, una medida que fue oficializada este lunes a través de la Resolución 194/2026, publicada en el Boletín Oficial.

La decisión extiende hasta el 2 de julio de 2027 el régimen excepcional vigente, que ya había sido prorrogado anteriormente hasta julio de 2026 mediante la Resolución 259/2025.

La normativa modifica el plazo establecido en el artículo 4 de la Resolución 1273/2024 de Anses, que obliga a las personas gestantes a realizar la solicitud de manera presencial cuando no exista información disponible sobre su inscripción en el Programa Sumar.

Según el texto oficial, la extensión responde a que aún no finalizaron las acciones destinadas a mejorar el intercambio de información entre el Ministerio de Salud y Anses, por lo que continúan las condiciones que justificaron la implementación del esquema transitorio.

La Asignación por Embarazo para Protección Social forma parte del régimen de Asignaciones Familiares establecido por la Ley 24.714 e incluye a trabajadoras y trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de seguros de desempleo, jubilados y pensionados del SIPA, titulares de pensiones no contributivas y beneficiarios de la AUH, entre otros.

La prestación consiste en un pago mensual no remunerativo destinado a la persona gestante desde el inicio del embarazo hasta su interrupción o el nacimiento del hijo, con un máximo de nueve cuotas. La solicitud puede iniciarse a partir de la semana 12 de gestación.

De acuerdo con la normativa, entre la semana 12 y el final del embarazo se abona el 80% del monto mensual, mientras que el 20% restante se liquida en un único pago al finalizar el proceso, una vez presentada la documentación correspondiente y acreditados los controles médicos del Programa Sumar.

La resolución también faculta a la Dirección General de Diseño de Procesos y Normas de Anses a dictar las disposiciones complementarias necesarias para su implementación operativa. La medida lleva la firma del director ejecutivo del organismo, Guillermo Héctor Arancibia.