La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó el cronograma de pagos correspondiente a este lunes 6 de julio, jornada en la que continúan las acreditaciones de distintas prestaciones del organismo.

Durante la jornada cobran los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento. En este caso, perciben el beneficio los titulares de todas las terminaciones de DNI, con un calendario que se extenderá hasta el 8 de julio.

También reciben sus haberes este lunes los beneficiarios de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC). Al igual que en el caso anterior, el pago alcanza a todas las terminaciones de documento y continuará disponible hasta el 8 de julio.

En paralelo, Anses recordó que desde este mes comenzó a regir el aumento del 2,15% para jubilaciones y pensiones, actualización que se aplica en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo vigente desde marzo de 2024.

Con este incremento, la jubilación mínima pasó a ser de $411.989,33. Para quienes perciben además el bono extraordinario de $70.000, el ingreso total asciende a $481.989,33.

Por su parte, la jubilación máxima quedó establecida en $2.772.298,06, mientras que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se elevó a $329.591,46.

En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) alcanzan un haber de $288.251,36, y la Prestación Básica Universal (PBU) quedó fijada en $188.466,31 tras la actualización correspondiente al mes de julio.