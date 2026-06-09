Anses avanza este martes 9 de junio con una nueva jornada de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales. El cronograma fue modificado este mes por los feriados nacionales de junio, por lo que algunas fechas fueron reprogramadas.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, este martes cobran los beneficiarios cuyos documentos terminan en 1. El calendario continuará de manera escalonada durante el resto del mes según la terminación del DNI.

También perciben sus haberes este 9 de junio los titulares de Pensiones No Contributivas con DNI finalizados en 2 y 3, de acuerdo con el cronograma oficial difundido por el organismo previsional.

Por otra parte, continúan los pagos de las asignaciones familiares y universales. Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo y la Asignación por Embarazo deben consultar su fecha de cobro según la terminación de su documento a través de los canales oficiales de Anses.

Durante junio, los jubilados reciben además un incremento por movilidad y, en el caso de quienes perciben los haberes más bajos, se suma el bono extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional. Asimismo, este mes se liquida el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, lo que representa un refuerzo significativo en los ingresos de millones de beneficiarios.

Los titulares de prestaciones pueden verificar su fecha y lugar de cobro ingresando a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social o consultando el calendario de pagos disponible en los sitios oficiales del organismo.