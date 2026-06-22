La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) avanza este lunes 22 de junio con el cronograma de pagos correspondiente a junio de 2026. En la jornada cobran jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), beneficiarios de la Asignación por Embarazo (AUE) y personas que reciben la prestación por desempleo, según la terminación del DNI.

Entre las novedades del mes se destaca el pago del medio aguinaldo para jubilados y pensionados. De acuerdo con el cronograma oficial, quienes cobran la jubilación mínima reciben además el Sueldo Anual Complementario (SAC) y el bono extraordinario dispuesto por el Gobierno nacional. De esta manera, el ingreso total para quienes perciben el haber mínimo alcanza los $674.976,99 entre jubilación, bono y aguinaldo.

Este lunes finaliza el pago de jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo para los beneficiarios con DNI terminados en 9. También cobran los titulares de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo con documentos terminados en 9.

Asimismo, perciben sus haberes los beneficiarios de la Asignación por Embarazo con DNI terminados en 7, mientras que en la prestación por desempleo cobran las personas cuyos documentos finalizan en 2 y 3.

Por otra parte, el martes 23 de junio comenzará el cronograma para jubilados y pensionados cuyos haberes superan la mínima. Ese día cobrarán quienes tengan DNI terminados en 0 y 1, continuando luego de manera escalonada durante el resto de la semana.

Anses recordó que los beneficiarios pueden consultar la fecha y lugar de cobro a través de los canales oficiales del organismo, utilizando su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.