La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este jueves 27 de agosto con el cronograma de pagos de distintas prestaciones. El calendario incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones y se organiza según la terminación del DNI de cada beneficiario.

Este jueves es el turno de los jubilados y pensionados que cobran haberes superiores al mínimo y cuyos documentos terminan en 4 y 5. Los pagos correspondientes a este grupo comenzaron el miércoles 26 de agosto y continuarán durante los próximos días de acuerdo con la terminación del DNI.

Además, durante esta jornada siguen vigentes los pagos de las Asignaciones de Pago Único, correspondientes a Matrimonio, Adopción y Nacimiento. En este caso, pueden cobrar los titulares de todas las terminaciones de documento. El calendario se extiende hasta el 10 de septiembre.

También continúa el cronograma de las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC). Para esta prestación no existe una distinción por terminación del DNI y los beneficiarios de todas las terminaciones pueden cobrar hasta el 10 de septiembre.

En cuanto a los haberes previsionales, la jubilación mínima vigente en agosto es de $428.591,22, mientras que el haber máximo alcanza los $2.884.013,07. La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) llega a $342.872,98 y las Pensiones No Contributivas (PNC) tienen un valor de $300.014,12. En tanto, la Prestación Básica Universal (PBU) alcanza los $196.060,91.

El organismo previsional también recordó que el bono de refuerzo para jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo suele confirmarse en los días previos al inicio del cronograma mensual de pagos.

Quiénes cobran este jueves 27 de agosto

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 4 y 5.

Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento: todas las terminaciones de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: todas las terminaciones de DNI.

Los beneficiarios pueden consultar sus fechas y el lugar de cobro a través de los canales oficiales de Anses.