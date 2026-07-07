La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó quiénes perciben sus haberes este martes 7 de julio, en el marco del calendario de pagos correspondiente al séptimo mes del año. Durante esta jornada continúan los pagos de algunas asignaciones, mientras que jubilaciones, pensiones, AUH y otras prestaciones iniciarán su cronograma en los próximos días.

Quiénes cobran este martes

Según el organismo previsional, este martes cobran:

Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento: todas las terminaciones de DNI, hasta el 8 de julio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC): todas las terminaciones de DNI, también hasta el 8 de julio.

Cómo quedaron las jubilaciones en julio

Con el aumento del 2,15% correspondiente a la actualización por movilidad, los haberes previsionales quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $411.989,33.

Jubilación mínima con bono de $70.000: $481.989,33.

Jubilación máxima: $2.772.298,06.

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $329.591,46.

Pensiones No Contributivas (PNC): $288.251,36.

Prestación Básica Universal (PBU): $188.466,31.

Cuándo comienzan los demás pagos

El calendario de Anses establece que las Pensiones No Contributivas (PNC), las jubilaciones y pensiones, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE) y las Asignaciones Familiares (SUAF) comenzarán a pagarse desde el 8 de julio, de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.