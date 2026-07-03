Anses realizará los pagos a la AUH con aumento del 2,15%

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) iniciará el próximo miércoles 8 de julio el pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH), una de las principales prestaciones sociales que perciben millones de familias en todo el país. Este mes, el beneficio llega con un aumento del 2,15%, en línea con la actualización aplicada a otras asignaciones y prestaciones previsionales.

Con el incremento, el monto total de la AUH asciende a $148.049 por hijo. Sin embargo, como establece el esquema habitual de pago, Anses deposita mensualmente el 80% del beneficio, mientras que el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores.

De esta manera, durante julio las beneficiarias cobrarán $118.439,20 por hijo, mientras que $29.609,80 permanecerán retenidos hasta la correspondiente acreditación de la documentación.

En el caso de la Asignación Universal por Hijo con discapacidad, el monto total será de $482.062. El pago mensual directo alcanzará los $385.649,60, mientras que $96.412,40 quedarán retenidos para su posterior liquidación.

Calendario de pagos de la AUH en julio

El cronograma comenzará el miércoles 8 de julio con las personas cuyos DNI finalizan en 0 y 1. Debido al feriado nacional del 9 de julio, los pagos continuarán a partir del lunes 13.

Las fechas quedaron establecidas de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 1: miércoles 8 de julio.

DNI terminados en 2: lunes 13 de julio.

DNI terminados en 3: martes 14 de julio.

DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio.

DNI terminados en 5: jueves 16 de julio.

DNI terminados en 6: viernes 17 de julio.

DNI terminados en 7: lunes 20 de julio.

DNI terminados en 8: martes 21 de julio.

DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio.

Cómo consultar la fecha de cobro

Las titulares de la AUH pueden verificar la fecha y el lugar de cobro ingresando a Mi Anses con su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. La información también se encuentra disponible en el sitio oficial del organismo.

Desde Anses recordaron que, una vez acreditado el depósito, el dinero permanece disponible en la cuenta bancaria del beneficiario, por lo que recomiendan consultar el saldo antes de concurrir al banco o al punto de pago correspondiente.