Con El Niño activo y ante la llegada de la temporada de tormentas, vecinos de San Juan consultan por materiales para mantener e impermeabilizar sus techos. En comercios relevados por DIARIO HUARPE, los rollos de membrana asfáltica cuestan desde $41.900 y los tachos de membrana líquida común de 20 kilos, $40.500. También existen productos con caucho y sistemas reforzados con tela que pueden utilizarse para reparar impermeabilizaciones existentes.

La prevención cobra importancia aun cuando el último pronóstico trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, para noviembre de 2026 a enero de 2027, prevé para San Juan precipitaciones normales o inferiores a lo habitual. Esa tendencia no descarta tormentas intensas puntuales.

Cuánto cuestan los rollos y las membranas líquidas

Mario Torres, propietario de Ferretería Los Torres, explicó que ofrece dos rollos de membrana asfáltica a $41.900 y $45.500. Ambos tienen un metro de ancho por diez de largo, aunque presentan diferencias de marca y características. Según indicó, la alternativa más económica es la más buscada.

Las ferreterías ofrecen alternativas a la membrana tradicional. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

"La gente se acerca principalmente por el rollo más económico. Es el que mejor se está vendiendo", señaló. También indicó que los valores aumentaron entre un 3% y un 4% durante la última semana, aunque aseguró que los proveedores mantienen disponibilidad.

Para quienes buscan reparar sectores puntuales, el comercio ofrece membrana líquida común a $40.500 el tacho de 20 kilos y una versión con caucho a $65.500, en la misma presentación.

"Muchos ya tienen membrana colocada y prefieren la líquida para hacer parches. Si tienen que impermeabilizar desde cero, suelen elegir el rollo porque les da más garantía", explicó Torres.

El comerciante estimó que algunos compradores de viviendas tipo IPV llevan entre 10 y 12 rollos, aunque aclaró que la cantidad depende de la superficie que se necesite cubrir.

Una alternativa para recuperar techos existentes

En Ferretería Victoria, Juan Esteban Maldonado presentó la opción de reforzar la impermeabilización mediante productos líquidos y una tela especial. Según detalló, la membrana fibrada se comercializa en envases de un litro a $9.800, cuatro litros a $32.000 y veinte litros a $230.000.

La membrana líquida y los productos con caucho son opciones para evitar filtraciones en las viviendas.FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

"Se utiliza una tela especial con membrana líquida y se puede colocar sobre una impermeabilización que ya está puesta", explicó el comerciante. Añadió que este sistema tiene menor peso que una cobertura tradicional y que se utiliza también en terrazas donde después se coloca cerámico.

Maldonado estimó un rendimiento aproximado de un litro por metro cuadrado, aunque el consumo efectivo depende del producto, la superficie y la cantidad de manos indicadas por el fabricante.

"Es algo que todavía no se conoce mucho en San Juan. Ya lo vendí a algunos clientes que lo colocaron y quedaron conformes con el resultado", contó.

La elección de los materiales depende del estado de cada techo. Mientras quienes ya tienen una membrana colocada buscan productos para reparar filtraciones o reforzar sectores deteriorados, aquellos que necesitan impermeabilizar desde cero siguen inclinándose por los rollos tradicionales.

Por ahora, según Torres, el abastecimiento de membranas se mantiene con normalidad en San Juan, pese a los aumentos registrados durante los últimos días. Los proveedores cuentan con mercadería y los comercios pueden reponer los productos, en momentos en que los vecinos comienzan a preparar sus viviendas para la temporada de tormentas.