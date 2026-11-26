La Municipalidad de Rivadavia dispuso de manera oficial la prohibición de ingreso al predio de El Pinar por razones de seguridad, en una medida preventiva motivada por el regreso del agua al cauce del río San Juan y el riesgo que implica la circulación hídrica en esa zona ribereña.

A través de un comunicado difundido bajo la gestión del intendente Sergio Miodowsky, el Ejecutivo departamental solicitó la colaboración y responsabilidad de toda la comunidad para respetar la restricción y evitar situaciones de peligro.

El factor hídrico detrás de la restricción

La advertencia municipal se produce luego de que el pasado 16 de noviembre personal del Departamento de Hidráulica abriera las compuertas del Dique Ignacio de la Roza y liberara un caudal de 10 metros cúbicos por segundo. Esa maniobra provocó que el agua volviera a escurrir por sectores del lecho del río que llevaban años sin registrar movimiento.

Debido a que El Pinar se ubica a pocos metros del dique derivador, el predio quedó directamente alcanzado por este nuevo escenario hídrico, en un contexto provincial marcado además por el seguimiento de las erogaciones y las alertas por lluvias y tormentas.

Advertencia por los cauces y posibles sanciones

Junto con el cierre preventivo del espacio recreativo, la comuna recomendó enfáticamente no acceder ni acercarse a los cauces del río y acatar todas las medidas de seguridad dispuestas en el sector.

Desde el municipio remarcaron que el incumplimiento de estas disposiciones no solo expone a vecinos y visitantes a riesgos físicos ante el avance del agua, sino que también puede derivar en posibles sanciones por parte de la autoridad competente. Bajo la consigna "¡Cuidarnos es una responsabilidad de todos!", las autoridades pidieron extremar los recaudos hasta nuevo aviso.