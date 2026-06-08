La reciente ola de cancelaciones de la aerolínea Flybondi ha generado una fuerte preocupación en San Juan por el impacto en la conectividad aérea de la provincia. El ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, reconoció el perjuicio que estas decisiones empresariales causan a los usuarios locales, aunque aclaró que la provincia ya no tiene obligaciones contractuales de financiamiento para sostener el servicio de la firma privada.

En diálogo con DIARIO HUARPE, Romero brindó precisiones sobre el acuerdo que existía con la compañía. "Nosotros en el contrato que firmamos con ellos, la Provincia se comprometía los primeros tres meses únicamente a poder colaborar cuando no se lograba un cierto porcentaje de ocupación, el resto ya no", detalló el funcionario. Con este plazo de subsidio ya vencido, la operatividad actual de Flybondi en la provincia depende estrictamente de las decisiones de la propia empresa y su rentabilidad.

La estrategia frente a los privados

Ante la posibilidad de una reducción de frecuencias, se busca acelerar el desembarco de nuevos operadores. Sin embargo, Romero advirtió que la gestión gubernamental tiene límites frente a los intereses de las compañías comerciales.

"Si dependiera exclusivamente de la provincia seguramente ya se hubieran acelerado, pero siempre dependés de la otra parte que es la línea aérea, que son privados en la mayoría de los casos", señaló el ministro.

Pese a esta limitación, el objetivo del Gobierno es no quedarse de brazos cruzados. "Estamos en negociaciones, sí creemos que lo más pronto que se pueda generar nuevas rutas que nos den la posibilidad de tener una mejor conectividad, no solamente con Buenos Aires. Vamos a seguir trabajando como me pide el gobernador en ese tema", agregó Romero, subrayando la necesidad de romper el esquema de centralidad porteña.

El escenario con Aerolíneas Argentinas

El panorama aéreo se completa con la situación de la aerolínea de bandera, la cual también ha ajustado su oferta bajo una nueva lógica de gestión. Según el ministro, Aerolíneas Argentinas ha pasado a un esquema de restricción de rutas para priorizar la rentabilidad.

"Ellos tienen un plan que están cumpliendo. Hay vuelos que ellos los han restringido o los han sacado y bueno, es el objetivo que cumple la compañía", analizó Romero.

Actualmente, la conectividad entre San Juan y Buenos Aires oscila entre tres y cuatro frecuencias diarias según el día. Romero destacó que, en sus últimos viajes, observó que los aviones viajan con su capacidad al límite: "Las últimas veces que he viajado lo he hecho ya en Boeing 737, que tiene una mayor capacidad que el Embraer y venía repleto de gente sin una butaca suelta".

Finalmente, el titular de la cartera turística marcó cuál es el horizonte deseado para el aeropuerto local. "Lo que tenemos que tratar de generar es ampliar las rutas, o sea, que no solamente tengamos a Buenos Aires, sino mejorar la conectividad con otras provincias o sería ideal en algún momento con otro país", concluyó, reafirmando que la provincia seguirá buscando resultados positivos para garantizar que San Juan no pierda el terreno ganado en materia de vuelos.