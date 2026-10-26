Tras conocerse que la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó el pasado 19 de octubre un expediente ante el Ministerio de Defensa con una propuesta para destrabar el proyecto científico, sus autoridades salieron al cruce de las teorías conspirativas. Marcelo Segura, director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA) y de la Estación Cesco, confirmó a DIARIO HUARPE que, aunque el radiotelescopio posee la capacidad técnica de realizar un "uso dual", su diseño original y propósito fundamental se centran exclusivamente en la investigación espacial y geodésica, enfrentando diversos rumores infundados.

El proyecto universitario —impulsado por Segura junto al decano de la Facultad de Exactas, Jorge Castro— plantea reemplazar el acuerdo bilateral con China por un consorcio internacional bautizado FARO (Félix Aguilar Radio Observatorio). La iniciativa busca sumar a instituciones de España, Sudáfrica e Italia, reestructurar la asignación de tiempo y fijar estrictos controles de seguridad estatal las 24 horas para garantizar la transparencia de las operaciones en Barreal, Calingasta.

Transparencia frente a rumores y el concepto de uso dual

En diálogo con este medio, Segura abordó directamente las sospechas que rodean a la instalación astrónoma. "Este radiotelescopio, por su origen, siempre ha tenido comentarios que no han sido acertados, porque nosotros siempre hemos sido muy abiertos con la información, con la documentación, con la visita al sitio, cosa que por ahí no sucede en otras instalaciones", enfatizó el científico, diferenciando el predio sanjuanino de otros complejos cerrados y remarcando la apertura institucional frente a las versiones de espionaje o uso militar.

Respecto al alcance técnico de la antena, el director del OAFA explicó con claridad qué significa el uso dual y cómo opera en la astronomía global.

"Como cualquier radiotelescopio del mundo, ya sea este, puede ser un radiotelescopio de Estados Unidos o de Alemania, cualquiera tiene las mismas capacidades. O sea, un radiotelescopio bien podría estar observando las señales de un satélite, eso es lo que se llama uso dual, pero este no fue diseñado con ese fin", detalló Segura.

El profesional remarcó que la cooperación internacional, iniciada en 2010, con China nunca modificó sus fines pacíficos.

"El objetivo científico nunca ha cambiado. Lo que pasa que bueno, con todas estas dudas y cuestionamientos nos vimos obligados a aclarar todas estas partes y detallarlo bien de cuáles son las acciones preventivas", puntualizó. Por ello, el convenio pasó de siete a 30 páginas para no dejar fisuras a la especulación.

Control estatal permanente para disipar cualquier sospecha

Para despejar toda teoría conspirativa, la nueva propuesta elevada a Defensa incluye una firme red de supervisión técnica. El Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR) auditará que las señales recibidas provengan del espacio profundo, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae) monitoreará los movimientos del plato reflector, bajo la coordinación del Ministerio de Defensa de la Nación.

"Esto es un instrumento netamente científico que podría realizar otras cosas, pero no las va a realizar porque nosotros tenemos todos estos mecanismos de control", aseveró Segura. Y remarcó el valor soberano del sistema: "Con esto en realidad lo que hacemos es darle más soberanía al Estado, para que tenga una presencia permanente aquí en el sitio y se pueda controlar en tiempo real cualquier desvío".

Del proyecto CART a la iniciativa FARO

El plan reestructura la iniciativa tras vencer el convenio 2015-2025. Se rebautiza como FARO, reduce la cuota de uso de China del 60% al 50% e invita a nuevos países.

"Lo bueno de Sudáfrica es que son pioneros en todo lo que es la parte de radioastronomía, tienen mucho desarrollo y están a nuestra misma latitud", resaltó Segura sobre las ventajas del nuevo mapa internacional.

El expediente se entregó el 19 de octubre en mano. "Ahora hay un expediente. Lo llevé yo en mano... Ahora tienen que decir sí o no, pero si dicen no, tienen que decir por qué no, porque hay un expediente", concluyó Segura, aguardando la definición oficial del Gobierno nacional para destrabar el montaje de años en San Juan.