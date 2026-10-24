El radiotelescopio CART pasaría a llamarse FARO para destrabar su avance

El radiotelescopio chino-argentino CART, ubicado en Calingasta, podría iniciar una nueva etapa bajo el nombre FARO (Félix Aguilar Radio Observatorio). La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) presentó el 19 de octubre un expediente ante el Ministerio de Defensa de la Nación con una propuesta para destrabar el proyecto científico, que contempla sumar nuevos socios internacionales, modificar el acuerdo con China y establecer mayores controles de seguridad.

Marcelo Segura, director del Observatorio Astronómico Félix Aguilar (OAFA), explicó que la iniciativa busca transformar el actual convenio bilateral entre Argentina y China en un consorcio internacional. En las gestiones también participa Jorge Castro, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNSJ.

Marcelo Seguro, directora de OAFA.

El cambio surge luego de que el convenio original, vigente entre 2015 y 2025, venciera sin conseguir su renovación. Aunque posteriormente la universidad avanzó en un acuerdo con China para continuar con el montaje del instrumento, todavía quedaba pendiente una solución que permitiera completar su instalación.

"Venimos trabajando desde antes de marzo con esto, con posibles colaboradores, de pasar de un convenio bilateral a un consorcio", explicó Segura.

El investigador detalló que el nuevo nombre también busca recuperar la historia científica de San Juan. "Pasamos del nombre de CART, porque era China-Argentina, dos socios nada más, a FARO, que es Félix Aguilar Radio Observatorio", señaló.

España, Sudáfrica e Italia, los nuevos socios que busca sumar la UNSJ

La propuesta contempla ampliar la participación internacional mediante la incorporación de instituciones científicas de España, Sudáfrica e Italia, además de mantener a China, la UNSJ y el Gobierno de San Juan.

Segura explicó que ya mantuvieron reuniones con representantes españoles y sudafricanos, mientras que las conversaciones con instituciones italianas todavía se encuentran en una instancia preliminar.

"Lo bueno de Sudáfrica es que son pioneros en todo lo que es la parte de radioastronomía, tienen mucho desarrollo y están a nuestra misma latitud", destacó.

La elección de los posibles socios responde a sus especialidades en radioastronomía, astroquímica y geodesia, conocimientos que permitirían ampliar las capacidades científicas del instrumento.

La modificación también contempla reducir del 60% al 50% el tiempo de uso asignado a China, una condición que todavía requiere la aceptación de la contraparte asiática.

Un convenio más amplio y controles de seguridad

Otro de los cambios centrales es la incorporación de un grupo de seguridad encargado de supervisar que el radiotelescopio sea utilizado exclusivamente para fines científicos.

Segura explicó que la propuesta surgió después de una capacitación realizada en Estados Unidos, en la que participaron especialistas de distintas instituciones argentinas.

"El convenio original tenía, no sé, siete páginas; el actual tiene 30. Está todo mucho más detallado", afirmó.

El nuevo esquema prevé la participación del Instituto Argentino de Radioastronomía (IAR), que verificaría que las señales recibidas provengan de fuentes naturales, y de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que auditaría los registros de movimiento de la antena.

También se contempla el monitoreo del espectro radioeléctrico y la intervención del Ministerio de Defensa como organismo coordinador del sistema de seguridad.

"Todo ese procedimiento está escrito en el convenio. Ya no es una supervisión, está escrito", remarcó Segura, al explicar que se establecieron protocolos para detectar posibles irregularidades.

La UNSJ presentó un expediente y espera una respuesta de Nación

El pasado 19 de octubre, Segura presentó personalmente la documentación ante el Ministerio de Defensa, después de varios meses de gestiones y reuniones.

"Ahora hay un expediente que se presentó el 19 de octubre por mesa de entrada. Lo llevé yo en mano, lo presenté en la mesa de entrada del Ministerio de Defensa", relató Segura.

El director del OAFA destacó que esta instancia representa un cambio respecto de las negociaciones anteriores, cuando las respuestas se transmitían principalmente mediante reuniones sin quedar plasmadas en un expediente formal. "Ahora tienen que decir 'no', pero tienen que decir por qué no, porque hay un expediente", sostuvo.

Por el momento, no existe una fecha definida para conocer la resolución nacional. La propuesta deberá atravesar las evaluaciones correspondientes y obtener el acompañamiento de los socios involucrados.

Mientras tanto, la UNSJ busca que el nuevo esquema internacional y los mecanismos de seguridad permitan superar las trabas administrativas y avanzar hacia la finalización del radiotelescopio en Calingasta.