El papa León XIV concluyó su primera gira apostólica por Sudamérica con una multitudinaria misa en Lima, Perú, ante aproximadamente 1.500.000 personas. Después de recorrer Uruguay, Argentina y Perú durante 11 días, el Pontífice se despidió de los fieles con un mensaje de cercanía y agradecimiento: "Los llevaré siempre conmigo".

La celebración se realizó en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito de Surco, y marcó el cierre de un recorrido histórico para el inicio de su pontificado. Durante la homilía, León XIV puso el foco en la necesidad de acompañar a los sectores más vulnerables y recordó que "los únicos que no pueden esperar son los pobres".

En su mensaje, también invitó a los creyentes a abrirse a los demás, atender a quienes atraviesan situaciones difíciles y construir una Iglesia comprometida con las necesidades de la sociedad.

"El pueblo peruano también es mi pueblo", expresó el Papa, quien desarrolló buena parte de su trayectoria religiosa en ese país y llegó a nacionalizarse peruano. Antes de ser elegido sucesor de Francisco, Robert Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

El recorrido de León XIV por Sudamérica

La gira comenzó el 6 de noviembre en Uruguay, donde visitó Montevideo, Paysandú y Florida. Luego llegó a la Argentina, en un viaje que generó una enorme expectativa por tratarse de la primera visita de un Papa al país en 39 años.

Durante su paso por territorio argentino, el Pontífice estuvo en Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján, donde encabezó distintas celebraciones religiosas y mantuvo encuentros con representantes de diferentes sectores de la sociedad.

El miércoles 11 de noviembre partió rumbo a Perú, donde permaneció hasta el cierre de su recorrido. Allí visitó Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, localidades vinculadas tanto a su historia personal como a su labor pastoral.

Uno de los momentos más significativos fue su regreso a Chiclayo, ciudad en la que ejerció como obispo durante ocho años y donde recibió una multitudinaria bienvenida.

Finalmente, con la misa en Lima, León XIV puso punto final a una gira de 11 días, tres países y diez ciudades, marcada por las convocatorias multitudinarias y sus mensajes sobre la pobreza, la justicia social y el compromiso de la Iglesia con las comunidades más vulnerables.