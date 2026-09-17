El Ministerio de Minería de San Juan publicó en el Boletín Oficial un edicto que informa la presentación de la empresa Anti Mining S.A. para realizar tareas de exploración en el departamento Caucete. La solicitud abarca una superficie registrada de 9.984,60 hectáreas, según consta en el expediente N.º 1124-583-M-22.

El edicto, firmado por el director de Despacho Minero, Roberto Ariel Villegas, detalla las coordenadas del área solicitada, que se extiende hasta el límite interprovincial. La resolución N.º 74-DDM-24 inscribe el pedido a nombre de Anti Mining S.A. y ordena la publicación de edictos por dos veces en el término de diez días, además de la fijación de un cartel aviso en la puerta de la oficina del Ministerio.

De acuerdo con los datos registrales públicos, Anti Mining S.A. fue constituida el 8 de agosto de 2023, por lo que cuenta con tres años de antigüedad. Su domicilio legal y fiscal está en Díaz CNEL. AV. 1811, Capital Federal, y su actividad principal registrada es la explotación de minas y canteras.

Los superficiarios citados

El edicto también cita a los superficiarios de las parcelas afectadas por la solicitud. En concreto, se notifica a la parcela N.C. N.º 13-90-400700, cuyos cesionarios son Leyes Braulio, Turcuman Salima Ramona, Turcuman Omar Yusif, Turcuman Jacinto Chefle, Turcuman M. Ricardo, Turcuman Sara Virginia, Turcuman Salim Chefle, Turcuman Sales Salima Chefle y Belli Benito, con domicilio Caucete. También se cita a la parcela N.C. N.º 13-90-364797, cuya poseedora es Turcuman Silvia Yamile,

El proceso que sigue

La publicación del edicto es el primer paso formal del procedimiento de exploración. Según lo establecido por el Código de Minería, los superficiarios citados tienen un plazo de veinte días desde la notificación para formular las presentaciones que consideren convenientes en defensa de sus derechos. Además, la empresa debe acreditar en el término de treinta días haber efectuado la publicación ordenada.

La superficie de 9.984,60 hectáreas es considerable y se ubica en una zona de Caucete que hasta el momento no registraba actividad minera relevante. La solicitud de exploración es el primer paso antes de cualquier tarea de mayor impacto.