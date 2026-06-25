La anticoncepción es mucho más que la prevención de un embarazo no planificado. También implica el cuidado de la salud sexual, la protección de la fertilidad y la posibilidad de tomar decisiones informadas en cada etapa de la vida. Así lo explicó la doctora Carmen Rojo, ginecóloga y obstetra, durante su participación en Salud & Bienestar, el programa que se emite por HUARPE TV, señal 19.2 de TDA, Kick y YouTube.

La especialista destacó que uno de los principales desafíos sigue siendo derribar mitos y promover el acceso a información confiable. “Cuando se habla de anticoncepción no es solo evitar el embarazo, sino que también se habla de todos los cuidados y de cómo vamos a preservar nuestra fertilidad”, señaló.

Según explicó, hablar de anticoncepción no incentiva el inicio de las relaciones sexuales, sino todo lo contrario. La evidencia científica demuestra que las personas que reciben educación sexual adecuada suelen tomar decisiones más responsables y retrasar el comienzo de su vida sexual.

“Mientras más información tenemos, es más tardío el inicio de las relaciones sexuales y se hacen con más cuidado”, afirmó.

Un método para cada necesidad

Actualmente existe una amplia variedad de opciones anticonceptivas que permiten adaptarse a las necesidades, preferencias y estilos de vida de cada persona. Entre ellas se encuentran los anticonceptivos hormonales orales, los implantes subdérmicos, los dispositivos intrauterinos (DIU), los parches, las inyecciones y los métodos naturales basados en el conocimiento del ciclo menstrual.

Rojo remarcó que la elección debe realizarse junto a un profesional de la salud, ya que no existe un método universal que funcione igual para todos.

“Cada persona va a conseguir su método anticonceptivo ideal y debe estar asesorada generalmente por un profesional”, sostuvo.

La médica también se refirió a la anticoncepción de emergencia, conocida popularmente como “la pastilla del día después”. Explicó que existen diferentes alternativas que pueden utilizarse tras una relación sexual sin protección y aclaró que no se trata de métodos abortivos.

Además, recordó que las opciones disponibles en el sistema público de salud permiten garantizar el acceso gratuito a distintos métodos, incluyendo preservativos, anticonceptivos hormonales y dispositivos intrauterinos.

Derribar mitos y reforzar la prevención

Entre las dudas más frecuentes que aparecen en los consultorios figuran los supuestos efectos adversos de los anticonceptivos hormonales. Uno de los mitos más extendidos es que generan un aumento significativo de peso.

“En realidad no hay evidencia que diga que aumentan de peso”, explicó la especialista, quien aclaró que algunas variaciones pueden estar relacionadas con cambios hormonales o retención de líquidos.

También señaló que durante los primeros meses de uso pueden aparecer síntomas como dolores de cabeza o alteraciones en el ciclo menstrual, situaciones que generalmente son temporales y requieren seguimiento médico.

Otro aspecto central de la consulta fue la necesidad de diferenciar la prevención del embarazo de la prevención de infecciones de transmisión sexual. En este sentido, Rojo remarcó que el preservativo sigue siendo el único método capaz de cumplir ambas funciones cuando se utiliza correctamente.

“Debemos tener la segunda pata de las relaciones sexuales, que es evitar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual”, indicó.

La profesional advirtió sobre el aumento de infecciones como la sífilis y recordó la importancia de incorporar el uso del preservativo, especialmente durante la adolescencia y en relaciones con distintas parejas sexuales.

La consulta temprana marca la diferencia

Para la ginecóloga, uno de los momentos más importantes para recibir asesoramiento es antes del inicio de las relaciones sexuales. Contar con información clara permite tomar decisiones responsables, reducir riesgos y derribar temores que muchas veces surgen por desinformación.

“Siempre la consulta previa al inicio de las relaciones es la ideal”, concluyó.

Con múltiples alternativas disponibles y acceso gratuito a gran parte de ellas, la clave sigue siendo la misma: consultar, informarse y elegir de manera consciente el método que mejor se adapte a cada etapa de la vida y a cada proyecto personal.