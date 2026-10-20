Elegir un anticonceptivo no consiste solamente en evitar un embarazo: también implica considerar la salud, los proyectos personales y su uso cotidiano. En Salud & Bienestar, la ginecóloga y obstetra Carmen Rojo repasó los métodos disponibles y explicó por qué la decisión debe tomarse con información y acompañamiento profesional.

La especialista destacó la importancia de planificar la maternidad, especialmente durante la adolescencia, los años de estudio y después de un parto. También recordó que los métodos no son iguales para todas las personas: la edad, los antecedentes médicos, las preferencias y el acceso influyen en la elección.

Métodos disponibles y sus diferencias

Entre las alternativas se encuentran los preservativos, las pastillas, las inyecciones, los parches, los anillos vaginales, los implantes subdérmicos y los dispositivos intrauterinos (DIU). También existen sistemas intrauterinos hormonales (SIU). Los métodos basados en reconocer los días fértiles requieren seguimiento y pueden ser menos eficaces en la práctica.

Dra. Carmen Rojo, ginecóloga y obstetra.

Rojo explicó que los implantes se colocan debajo de la piel del brazo y pueden provocar cambios en el sangrado menstrual, incluida su ausencia. Los DIU de cobre no contienen hormonas, mientras que los SIU liberan una hormona dentro del útero. La duración y las características dependen del producto específico, y deben confirmarse en la consulta.

Sobre las inquietudes frecuentes, la médica mencionó el temor al aumento de peso y las alteraciones del ciclo. Aclaró que algunas molestias pueden aparecer y que cada caso debe evaluarse, sin suspender ni cambiar un método por cuenta propia.

“La anticoncepción debe ser personalizada”, sostuvo.

Protección frente a infecciones y anticoncepción de emergencia

La ginecóloga insistió en que el preservativo cumple una función fundamental: además de prevenir embarazos, reduce el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Su uso correcto en cada relación permite sumar protección a otro método anticonceptivo. Las pastillas, los implantes y los DIU no protegen frente a estas infecciones.

También abordó la anticoncepción de emergencia, indicada después de una relación sin protección o ante una falla del método. Existen pastillas con distintos plazos de utilización y el DIU de cobre puede ser una alternativa dentro de los cinco días, tras evaluación médica. Cuanto antes se consulte, mayores serán las posibilidades de acceder a la opción apropiada.

Para quienes comienzan su vida sexual, Rojo recomendó despejar dudas sobre eficacia, efectos adversos, olvidos y accesibilidad. “Cada paciente elige”, afirmó al explicar que el equipo de salud debe presentar opciones y orientar según los antecedentes y las necesidades individuales.

La profesional remarcó que los controles permiten revisar si el método sigue siendo conveniente a lo largo del tiempo. La recomendación final fue clara:

“Siempre la consulta”, porque una decisión informada ayuda a cuidar la salud y ejercer la autonomía reproductiva.

Dato

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