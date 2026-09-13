El piloto argentino Franco Colapinto coronó un fin de semana sobresaliente al finalizar en la séptima posición con su monoplaza de Alpine en el histórico Gran Premio de España, disputado en el nuevo circuito callejero de Madrid.

La victoria de la competencia quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quien se impuso con autoridad en la máxima categoría para estirar su ventaja en la cima del campeonato de la Fórmula 1. El podio en el circuito madrileño se completó con Max Verstappen (Red Bull) en el segundo lugar y Lando Norris (McLaren) en el tercer escalón.

Una carrera de menor a mayor y adelantamientos clave

Tras una largada brillante en la que saltó al séptimo lugar desde el noveno cajón de la grilla, Colapinto supo sufrir y gestionar los momentos complejos de la prueba. Luego de sobreponerse a un stint con neumáticos medios y realizar su parada obligatoria en la vuelta 15 durante un Virtual Safety Car, el pilarense administró el compuesto duro con un ritmo notable.

En el tramo final de la carrera, el argentino protagonizó maniobras de alto nivel. Tras doblegar al Audi de Gabriel Bortoleto en el giro 48 —luego de varios intentos de sobrepaso—, el piloto de Alpine consolidó su andar y aprovechó las detenciones ajenas para escalar hasta el séptimo puesto definitivo, resistiendo los embates finales y estirando diferencias sobre sus perseguidores para sumar puntos valiosos para el campeonato.

Desde el inicio, el rendimiento del argentino acaparó las miradas gracias a una brillante largada desde el noveno cajón de la grilla que le permitió superar al Red Bull de Liam Lawson y al McLaren de Oscar Piastri para escalar rápidamente al séptimo lugar.

Gestión de neumáticos y defensa en pista

A medida que avanzaba la competencia, la degradación de las gomas medias obligó a una cuidadosa estrategia. En la vuelta 15, tras decretarse un Virtual Safety Car por el despiste y abandono de Lance Stroll (Aston Martin), Colapinto ingresó a boxes para montar neumáticos duros, regresando a la pista en la décima colocación.

Superado el ecuador de la prueba, el piloto de Alpine debió extremar su defensa frente a los embates del Racing Bulls de Arvid Lindblad. Tras una férrea resistencia en el décimo lugar, Colapinto encontró el ritmo ideal con su monoplaza y logró estirar a dos segundos la diferencia sobre su perseguidor, consolidando su posición en la zona de puntos a falta de poco más de veinte giros para el final.

Lucha en la vanguardia

En la parte alta del clasificador, la competencia en el circuito madrileño muestra alternativas cambiantes marcadas por las paradas en boxes, los incidentes y las penalizaciones. El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes) alternan el dominio de las acciones en un pelotón de punta que también integran figuras como Max Verstappen y Lando Norris.

Lando Norris dejó pasar la oportunidad de ganar una nueva carrera. El último campeón defendió el primer puesto en la largada y sacó una diferencia sustancial en el inicio. McLaren falló en la estrategia al llamarlo a boxes en un momento en el que se fue el VSC que provocó Lance Stroll. Antonelli aprovechó la situación y se encaminó a su octava victoria en la temporada.

En una carrera en la que hubo pocos adelantamientos por la complejidad del trazado español, el italiano se subió a lo más alto del podio, donde lo acompañaron Max Verstappen y Lando Norris. Ante el abandono de Lewis Hamilton y el 5° lugar de George Russell, el joven de 19 de Mercedes sacó más diferencia en la pelea por el título del Campeonato de Pilotos.

La Fórmula 1 se tomará un fin de semana de descanso antes de afrontar el Gran Premio de Azerbaiyán del 24 al 26 de septiembre. La carrera callejera de Bakú, donde Colapinto sumó sus primeros puntos en la Máxima con Williams en 2024, se llevará a cabo el domingo 26 a partir de las 08:00 (hora argentina).