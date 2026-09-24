Kimi Antonelli tuvo un comienzo complicado en el Gran Premio de Azerbaiyán después de que su Mercedes sufriera un problema hidráulico durante el primer entrenamiento. El italiano debió detener el auto cuando habían transcurrido 24 minutos de los 60 previstos para la sesión.

Hasta ese momento, Antonelli lideraba la tabla de tiempos y había completado seis vueltas con neumáticos medios. Justo cuando había colocado los blandos para buscar un registro rápido, aparecieron los inconvenientes en su Mercedes.

El piloto se detuvo en la séptima curva del circuito urbano de Bakú y pidió asistencia. Del auto comenzó a salir humo, principalmente en la zona de los frenos, que habían elevado su temperatura por las exigencias de la pista.

Un auxiliar utilizó un matafuego

Mientras Antonelli esperaba la asistencia, un auxiliar llegó con un matafuego para intervenir sobre el auto. Durante el procedimiento, el piloto terminó siendo salpicado por el contenido del extintor.

Hasta allí llegó el trabajo del líder del Mundial en la primera práctica. Mercedes debía reparar el W17 para la segunda sesión, aunque Antonelli ya había perdido tiempo de pista.

Russell marcó el mejor tiempo

George Russell, compañero de Antonelli en Mercedes, fue el piloto más rápido del primer entrenamiento. El británico marcó 1m47s387 y completó 24 vueltas.

Max Verstappen terminó segundo, a 400 milésimas, mientras Charles Leclerc y Lewis Hamilton ocuparon el tercer y cuarto lugar. Antonelli quedó quinto, a 878 milésimas del tiempo de su compañero.

Otros pilotos también tuvieron problemas durante la sesión. Isack Hadjar tuvo inconvenientes en la unidad de potencia, Nico Hülkenberg quedó detenido con su Audi y Esteban Ocon también sufrió una situación en la salida de boxes.