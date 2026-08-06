La renovación de autoridades de la Unión Vecinal Rivadavia Norte terminó este miércoles en un clima de máxima tensión. La asamblea estuvo marcada por reclamos, discusiones, empujones y cuestionamientos luego de que Personería Jurídica resolviera no oficializar una de las listas que pretendía competir. Desde el organismo explicaron que la decisión respondió al ingreso de nuevos socios después de la convocatoria electoral, mientras que la oposición denunció irregularidades durante todo el proceso.

Por la resolución de Personería Jurídica, la lista encabezada por Lautaro Giménes quedó fuera de la elección. Según explicaron desde el organismo, cerca de 60 personas se asociaron luego de realizada la convocatoria a la asamblea, cuando la entidad contaba con aproximadamente 80 socios activos.

Aunque el estatuto de la unión vecinal no fija una antigüedad mínima para participar de una elección, durante la inspección se detectó que esos nuevos asociados habían sido incorporados con posterioridad al llamado, motivo por el cual la lista no fue oficializada.

La postura de la oposición

Desde el sector opositor rechazaron la decisión y sostuvieron que fue arbitraria. Giménes afirmó que el estatuto no impide que los nuevos socios puedan votar o ser candidatos y aseguró que muchos vecinos habían intentado asociarse con anterioridad, pero no pudieron hacerlo porque la sede permanecía cerrada o porque recibieron distintas respuestas que impidieron completar el trámite.

Además, vecinos denunciaron que el padrón habría sido modificado apenas 24 horas antes de la asamblea y señalaron una presunta intervención del concejal Cristian Morales durante el proceso. Esas acusaciones no fueron confirmadas oficialmente por Personería Jurídica.

Empujones y malestar tras la asamblea

La tensión aumentó una vez finalizada la reunión. Vecinos que respaldaban a la lista opositora protestaron por la anulación y cuestionaron el desarrollo de la elección. En videos difundidos posteriormente se observan discusiones, empujones y momentos de gran enojo dentro del recinto.

También denunciaron que efectivos policiales retiraron a algunos socios que pretendían participar de la votación y que estaban en desacuerdo con el oficialismo. En tanto, desde Personería Jurídica recordaron que la comisión directiva fue sancionada con una multa por haber realizado las elecciones fuera del plazo previsto, ya que debían concretarse entre abril y mayo, aunque aclararon que esa sanción no estuvo vinculada con la conformación de las listas. Por su parte, Giménes aseguró que continuará trabajando junto a los vecinos del barrio pese a no haber podido competir en la elección.