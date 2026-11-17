Una falla técnica en los sistemas centrales de Red Link afecta desde la noche de este lunes 16 de noviembre el funcionamiento del home banking de alrededor de 30 entidades financieras de todo el país —entre ellas el Banco Nación y el Banco San Juan—, provocando severos inconvenientes para ingresar a las cuentas, consultar saldos y realizar transferencias a través de los canales digitales.

Según confirmaron fuentes del sector financiero, el desperfecto no responde a un problema individual de cada entidad bancaria, sino que se originó directamente en la plataforma tecnológica central que brinda infraestructura digital a millones de usuarios en toda la Argentina. Mientras los equipos técnicos trabajan para restablecer la operatividad de los servidores, la empresa estimaba normalizar el servicio durante este martes 17 de noviembre.

Debido a la amplia red de instituciones que operan bajo este sistema, la interrupción impacta de manera simultánea en clientes de distintas jurisdicciones del país. Dentro del listado de bancos que utilizan los servicios de Red Link y pueden presentar intermitencias se encuentran:

La banca pública y nacional, los bancos provinciales como Banco San Juan, Banco de Córdoba, Banco de La Pampa, Banco de Neuquén, Banco de Corrientes, Banco Rioja, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Santiago del Estero.

Otras entidades privadas y municipales, como el Banco Credicoop, Banco Hipotecario, Banco Industrial (BIND), Coinag, Meridian, Roela, Piano, Bica, Mariva y Banco Municipal de Rosario.

A pesar de las restricciones en la banca web tradicional, desde entidades como el Banco de La Rioja aclararon que las aplicaciones de billeteras virtuales continúan operando con normalidad, ofreciendo una vía alternativa para los usuarios que necesiten concretar pagos o movimientos urgentes hasta que se restablezca por completo la plataforma de Red Link.