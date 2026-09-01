Un importante corte en la infraestructura de fibra óptica de la empresa estatal ARSAT dejó este lunes sin servicios de internet a distintas zonas de la provincia de San Juan, registrando el impacto más severo en el departamento de Jáchal y zonas aledañas. El incidente dejó fuera de línea a varios operadores locales que dependen de ese tendido para enlazar sus redes con el nodo central ubicado en la ciudad capital.

De acuerdo con la información recabada, el desperfecto se originó de manera accidental durante la ejecución de una obra civil llevada a cabo por una empresa contratista de Naturgy en el departamento Rivadavia. En el marco de esas tareas, una máquina excavadora impactó con una pala el tritubo de ARSAT, seccionando el cableado subterráneo por donde circula la fibra óptica troncal.

El daño generó disparidad en la prestación del servicio a los usuarios finales: mientras algunas compañías lograron sostener la conectividad operativa gracias a contar con rutas alternativas o conexiones directas al nodo central, firmas como Geo Fiber y otras proveedoras de la región norte sufrieron cortes totales. En el caso específico de Jáchal, la interrupción afectó de lleno las comunicaciones y el acceso a internet de hogares y comercios.

Hasta el momento, no se ha proporcionado un plazo estimado de normalización, ya que las empresas prestatarias y los usuarios permanecen a la espera del arribo del personal técnico especializado de ARSAT. Los operarios deberán realizar las tareas de empalme y reparación en el punto exacto de la rotura para poder restablecer el flujo de datos, por lo que las firmas afectadas indicaron que continuarán emitiendo reportes conforme avance la intervención en el terreno.

Fuente: Jáchal transmite.