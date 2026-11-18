Las tres señales de Fox Sports Argentina finalizarán sus transmisiones el 31 de enero de 2027, apagando sus pantallas a partir del 1° de febrero y dejando a cerca de un centenar de trabajadores sin empleo. El cierre se produce al cumplirse exactamente los cinco años del plazo de monitoreo fijado en enero de 2022 por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), cuando el Estado obligó a The Walt Disney Company a desprenderse de la marca y ceder derechos deportivos a MediaPro para aprobar su fusión con Twenty-first Century Fox.

Con el vencimiento de ese acuerdo y la decisión de Disney de no renovar la cesión de los eventos más convocantes, Fox Sports pierde sus principales contenidos en vivo —entre ellos la Liga de Campeones de UEFA, la Copa Libertadores y la Fórmula 1—, tornando inviable su continuidad en los cableoperadores locales. De este modo, Disney/ESPN volverá a concentrar cerca del 70% de la oferta de señales deportivas en el país, frente a un único bloque competidor integrado por TyC Sports y DSports, ambas señales en manos del Grupo Werthein.

Una desconcentración controlada

“Como resultado del análisis de la fusión entre The Walt Disney Company – Twenty-First Century Fox, INC., la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia recomendó a la Secretaría de Comercio Interior aprobar la desconcentración de Disney y el ingreso de MEDIAPRO en el mercado de señales deportivas básicas", así reza el comunicado del gobierno nacional del 28 de abril de 2022 en el que se aprobó la desinversión.

En ese sentido, la CNDC exigió a Disney la transferencia de ciertos activos relevantes a un nuevo competidor. Como consecuencia de la orden de desinversión, Disney vendió los principales contenidos deportivos en vivo del abono básico de Fox y se desprendió de la marca "Fox Sports”.

En aquel entonces, los derechos de transmisión cedidos a MediaPro para que se emitan por las señales de Fox Sports para el territorio nacional fueron los de parte de la Copa CONMEBOL Libertadores de América, la UEFA Champions League, la NFL, la MLB, la Formula 1, la UFC, la WWE, la Premier Boxing Champions, la Liga ACB Basketball, la World Rugby Sevens y, la ATP World Tour 250– ATP Córdoba.

Alguno de esos derechos fueron cedidos al 100 por ciento, mientras que otros al 50%. Incluso, la señales de Fox Sports y las de ESPN compartieron equipos técnicos y profesionales para la transmisión de distintos eventos deportivos.

A partir del cierre de Fox Sports Argentina, la lógica indicaría que la Secretaría de Comercio y la CNDC deberían exigirle a ESPN/Disney un nuevo plan de desinversión para ajustarse a la ley.

De hecho, en la misma resolución en la que se aprobó el plan de desinversión de Disney “para defender la competencia de los mercados, y protegiendo el interés económico general y el bienestar de las y los consumidores”, el gobierno nacional instaba a que el cumplimiento de la propuesta iba a ser supervisada por los entes correspondientes.

¿Por qué cierra Fox Sports en este momento?

El cierre de las tres señales de Fox Sports Argentina deja a la oferta de señales deportivas en el país con menos fuentes de trabajo y, fundamentalmente, con menos opciones periodísticas y perspectivas deportivas.

En los cuatro años desde su relanzamiento, Fox Sports consolidó una pantalla que además de transmitir grandes eventos como la Fórmula 1 (con Telemétrico como contenido diferencial), la Champions League y la Copa Libertadores, sumó voces y miradas de profesionales jóvenes que no tenían un sello dentro de la industria, con programas de producción diaria que se alejaron del griterío y las discusiones absurdas y chicaneras de la época, sin dejar de brindar información y entretenimiento.

Adrián Puente, Verónica Brunati, Alejandro Wall, Martín Reich, el Pollo Alvarez, Catalina Bonadeo o Sebastián Gandara fueron algunos de los periodistas que pasaron por Fox Sports Argentina, cuyo relanzamiento tiene ahora fecha de vencimiento.

La televisación del deporte a partir de 2027

Si bien hay quienes señalan que ESPN debería desprenderse de derechos de exclusividad de eventos deportivos para ajustarse a la resolución emitida en 2022 por la CNDC, la cual debería renovarse o al menos volver a evaluarse, lo cierto es que los contextos televisivos y políticos son muy diferentes a los que eran por entonces.

En esas transformaciones audiovisuales y políticas está la llave para entender lo que puede pasar en el siempre tentador mercado de las señales deportivas.

En el aspecto exclusivamente de mundo televisivo, el mapa de señales deportivas tuvo este año una transformación radical: la compra de parte del Grupo Werthein de TyC Sports y el posterior acuerdo previo al Mundial de Fútbol de Estados Unidos de que su señal deportiva, DSports, pasase a ser parte de la oferta de Flow.

Esos dos movimientos modificaron el escenario. DSports, que hasta junio era exclusiva de los abonados a DirecTV, “pisando” no más del 17% del universo total de hogares abonados a TV Paga, pasó con esa apertura a Flow a llegar a cerca del 70 por ciento.

En tal sentido, Disney podrá argumentar que la mayor penetración de DSports puede “equiparar” la salida de Fox Sports en el mercado de pantalla deportivas en Argentina. Se perdieron tres pantallas, se sumó una (aunque solo a Flow porque DSports no esta en Telecentro).

Y no solo eso hace pensar que Disney concentrará en ESPN a los principales eventos. Lo que también se modificó es el contexto político desde aquél requerimiento de desinversión a Disney.

El gobierno nacional, presidido por Javier Milei, ha hecho de la desregulación de todos los sectores en los que pudo meter mano una política irrevocable y consecuente.

Garantizar la libre competencia, proteger el interés económico general y el bienestar de las y los consumidores, y minimizar los efectos de cartelización no parecerían ser metas perseguidas por la actual gestión.

La obligatoriedad de desconcentración a Disney de 2022 puede que no lo sea en 2027, más allá de las razones objetivas que se deprendan del mercado. Los ejecutivos de la compañía del ratón Mickey bien lo saben y negocian en consecuencia a la “nueva realidad”.

En este contexto, una posibilidad más que probable es que el Estado haga la vista gorda y ESPN no tenga la obligatoriedad de vender derechos exclusivos como fue empujada a hacerlo en 2022. El propósito de la compañía es mantener todos sus principales activos deportivos para sí, sin comercializarlos a terceros salvo en deportes menos populares, ampliando la cantidad de señales bajo el ala de ESPN en más de ser necesario.

Que el mercado televisivo argentino 2027 tenga canales bajo los nombres de ESPN1, ESPN2, ESPN3, ESPN Extra y hasta ESPN4 es una posibilidad concreta. Dependerá del gobierno nacional garantizar la pluralidad de voces y la competencia justa.

En Sudamérica, ESPN mantendrá su exclusividad en plataformas de pago para la Copa Libertadores, pero deberá compartirla con Warner Bros. Discovery a través de HBO Max.

A su vez, en plataformas abiertas, Warner Bros. Discovery los obtuvo para toda la región, lo que sumaría como pantalla de transmisión a TNT Sports. La Recopa quedará en exclusiva de ESPN. Por su parte, a partir de la temporada 2027/28 (desde julio), los derechos de transmisión de la UEFA Champions League en Latinoamérica serán compartidos en partes iguales entre ESPN/Disney (50% de partidos en TV paga) y Paramount+ (50% de partidos en su servicio de streaming), que se suma como nuevo jugador en el género.

Por su parte, ESPN/Disney se aseguró la exclusividad de todos los partidos de la Europa League y de la Conference League hasta 2031. Entre pantallas de TV Paga y servicios de streaming, la pelota sigue rodando entre los millones, las estrategias y la política.