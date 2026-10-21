Vecinos del barrio Virgen del Rocío, en Albardón, denunciaron la aparición de alacranes, víboras y arañas, en las inmediaciones de sus viviendas y reclamaron tareas de limpieza y desinfección ante la acumulación de maleza y basura. Tras los reclamos vecinales y luego de que DIARIO HUARPE se comunicara con la Municipalidad de Albardón para consultar por la situación, desde el organismo departamental iniciaron este martes 20 de octubre tareas de limpieza y canalización en el dren del río Burela, ubicado junto al complejo habitacional.

Ana Paula Sández y Juan González, representantes de los vecinos, vienen impulsando los pedidos de intervención en el lugar. Sandéz relató a DIARIO HUARPE relató que encontró un alacrán cuando salió al patio delantero de su vivienda para utilizar la manguera.

"Nos dijeron que el alacrán que encontramos es venenoso. Estamos preocupados porque hay chicos y ya hay varios vecinos que encontraron uno", expresó la mujer, al advertir sobre los riesgos que podría representar la presencia de estos animales en el barrio.

Así se encuentra la zona cercana al barrio Virgen del Rocío, donde se acumulan basura y maleza.

La representante vecinal explicó que el complejo habitacional está rodeado de grandes extensiones de maleza, donde también se acumulan basura y restos de animales muertos que algunas personas arrojan en los terrenos cercanos. Según aseguró, esta situación se repite desde hace varios años y mantiene en alerta a las familias del barrio.

Sández sostuvo que los pedidos de limpieza y desinfección comenzaron prácticamente desde la entrega de las viviendas, hace aproximadamente dos años y medio. Durante ese tiempo, los residentes realizaron reclamos particulares, presentaron notas y reunieron firmas para solicitar una intervención municipal, pero, según afirmó, no obtuvieron respuestas.

"En dos años y medio me vas a decir que no pueden mandar una máquina a cortar toda la yuyería", cuestionó la vecina, al insistir en la necesidad de mantener limpios los alrededores del barrio.

Una de las serpientes encontradas en el barrio.

Albardón inició la limpieza del dren del río Burela

Ante esta situación, DIARIO HUARPE se comunicó con la Municipalidad de Albardón para conocer qué medidas se adoptarían frente a los reclamos. Fuentes calificadas confirmaron que este martes comenzaron los trabajos de limpieza y canalización en el dren del río Burela, que bordea el barrio Virgen del Rocío.

Personal municipal comenzó a retirar maleza y residuos del dren del río Burela.

Según explicaron, las máquinas trabajan en el sector lindero a las viviendas para retirar la maleza y los residuos acumulados. Las tareas continuarán por el recorrido del dren hasta llegar a calle Rawson.

La intervención también busca mejorar las condiciones de escurrimiento del agua ante posibles lluvias, en el marco de los trabajos preventivos que se realizan en distintos sectores del departamento.

El municipio informó que continuará con el operativo de limpieza en la zona.

Con el inicio de las tareas, los vecinos esperan que la limpieza alcance los sectores afectados por la maleza y que también se evalúen medidas específicas ante la presencia de alacranes y otros animales en las inmediaciones de las viviendas.