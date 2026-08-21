La situación de Julián Álvarez en el Atlético de Madrid sumó este viernes un nuevo episodio de tensión. En las inmediaciones de la Ciudad Deportiva del club aparecieron carteles que apuntan directamente contra el delantero argentino y reclaman su salida.

Uno de los afiches muestra el número 19, dorsal de Álvarez, dentro de una señal de prohibido, mientras que otro lleva la inscripción “Julián fuera”. (Gentileza)

Uno de los mensajes muestra el número 19, dorsal que utiliza el futbolista, dentro de una señal de prohibido. En otro de los carteles se puede leer “Julián fuera”. Las imágenes fueron difundidas por sectores de la hinchada del Atlético y reflejan el creciente malestar por la situación del jugador.

La protesta ocurre en medio de una disputa que se mantiene desde hace semanas. Álvarez manifestó públicamente su intención de dejar el Atlético y su deseo de continuar su carrera en Barcelona. El club catalán insiste en contratarlo, pero la dirigencia rojiblanca se mantiene firme en su negativa a negociar.

El delantero quedó en el centro de la polémica después de que parte de la hinchada también expresara su rechazo durante el debut del Atlético en LaLiga. En ese encuentro se escucharon insultos dirigidos contra el argentino, una situación sobre la que Diego Simeone respondió que es “muy respetuoso” de los hinchas del equipo.

Mientras tanto, el Atlético considera a Álvarez una pieza fundamental de su proyecto y no tiene intención de facilitar su salida. El futbolista tiene contrato hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El club ya rechazó ofertas millonarias y mantiene su postura de no negociar su transferencia.

En este contexto, los nuevos carteles reflejan el deterioro de la relación entre el delantero y un sector de los simpatizantes rojiblancos, mientras continúa abierta la incertidumbre sobre si finalmente seguirá o no en Madrid.