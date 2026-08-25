Aparecieron gallinas muertas en Albardón y señalaron un caso de brujería

Un misterioso suceso en Albardón mantiene en alerta a la comunidad y genera un fuerte revuelo en las redes sociales. El propietario de un corral de la zona descubrió varias de sus gallinas sin vida y, ante la falta de explicaciones lógicas sobre lo ocurrido, decidió filmar la escena para compartirla en la plataforma digital TikTok, donde rápidamente se volvió viral.

Al relatar las circunstancias del hallazgo, el damnificado manifestó su asombro y describió un extraño fenómeno ocurrido al momento de acercarse al lugar. "Un desastre anoche, no sé qué ha sido, ustedes van a decir que son huevadas, pero me ha pasado una sombra por al lado cuando vine a ver", expresó el hombre en la grabación de su video.

Asimismo, el dueño descartó rotundamente que el ataque hubiese sido provocado por un perro de la zona, señalando que las características de la intrusión al gallinero fueron inusuales. Al respecto, agregó que "Esto no es un perro, es algo que ha pasado por encima de la tela. Un desastre total el bicho", mientras mostraba los destrozos en la propiedad.

El poblador albardonero fundamentó su decisión de registrar y de difundir las crudas imágenes con el propósito de alertar a otros criadores del departamento. En ese sentido, reiteró su vivencia señalando que "Hago el video para que tenga precaución la gente. No sé lo que ha sido. Cuando vino fue una sombra que pasó al lado mío", instando a la precaución vecinal.

Las teorías que surgieron

La viralización de las imágenes desató una ola de hipótesis y de comentarios de todo tipo en la red social. Entre las explicaciones que oscilan entre la fauna local y la superstición popular, un usuario vinculó el caso al mito del lobizón y la brujería al escribir que "Si la leyenda no es mentira del hombre lobizón, se trata de alguien que se dedica a la brujería y tiene la capacidad de transformarse", sugiriendo además que hechos similares se registraron años atrás en la localidad de Las Piedritas.

A estas especulaciones se sumaron los testimonios de otros residentes de la zona, como una vecina que afirmó haber escuchado gritos extraños durante la noche y consultó sobre su posible relación con el hecho.

Como contramedida, algunos usuarios propusieron realizar una cruz de ceniza en las inmediaciones del corral para proteger a las aves sobrevivientes. Hasta el momento, no se cuenta con información oficial ni intervención de las autoridades correspondientes para esclarecer las causas exactas detrás de este desconcertante episodio rústico.