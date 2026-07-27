La aparición de pasacalles en apoyo a Claudio "Chiqui" Tapia en la las calles Falucho y Catamarca abrió una serie de especulaciones políticas en San Juan, especialmente por la visita que el presidente de la AFA realizó este fin de semana a la Difunta Correa acompañado por referentes del peronismo, como Sergio Uñac y Jorge "Koki" Chica. Sin embargo, detrás de los carteles existe una explicación mucho más vinculada a la historia personal del dirigente que a una movida partidaria.

Los mensajes comenzaron a verse este lunes en una zona que no fue elegida al azar. Se trata de la cuadra donde Tapia vivió antes de radicarse en Buenos Aires para desarrollar su carrera dirigencial en el fútbol argentino. Incluso, parte de su familia continúa viviendo en las inmediaciones de Falucho y Catamarca, por lo que el homenaje estuvo dirigido al barrio donde creció el titular de la AFA.

La ubicación de los pasacalles alimentó versiones sobre un posible respaldo político luego de que Tapia compartiera actividades con Uñac y Chica durante su paso por San Juan. También hubo quienes interpretaron los carteles como una expresión de apoyo de la dirigencia del fútbol sanjuanino.

No obstante, distintas fuentes consultadas señalaron que el principal motivo de la elección del lugar responde al fuerte arraigo que mantiene el presidente de la AFA con ese sector de la Capital sanjuanina, donde todavía conserva vínculos familiares y afectivos.

La visita a la Difunta Correa

La aparición de los pasacalles se produjo apenas horas después de que Tapia regresara a San Juan para cumplir una promesa que había realizado durante el Mundial 2026.

El dirigente visitó el santuario de la Difunta Correa, en Vallecito, donde agradeció por la campaña de la Selección Argentina y dejó un saco como ofrenda, tal como había anticipado semanas atrás luego de que el combinado nacional asegurara su clasificación a las semifinales de la Copa del Mundo.

La presencia del presidente de la AFA despertó gran expectativa entre los fieles y visitantes que se encontraban en el lugar, quienes aprovecharon para fotografiarse con él y felicitarlo por el nuevo título mundial conseguido por la Selección.

Su recorrida también tuvo un fuerte componente político, ya que estuvo acompañado por el senador nacional Sergio Uñac y el exsecretario de Deportes Jorge "Koki" Chica, una imagen que alimentó las especulaciones cuando, pocas horas después, comenzaron a aparecer los pasacalles en Capital.

Sin embargo, más allá de esas interpretaciones, el lugar donde fueron colocados los carteles remite a la historia personal de Tapia en San Juan y al barrio donde pasó parte de su vida antes de instalarse definitivamente en Buenos Aires, una referencia que, para quienes conocen su recorrido, explica mucho más el homenaje que cualquier lectura política.