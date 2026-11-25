La búsqueda de Juanjo Rivera, el comerciante de 44 años de Albardón cuyo paradero era desconocido desde el lunes 23 de noviembre, tuvo una novedad importante. El hombre se comunicó con su esposa y le explicó los motivos por los que se había ausentado de su casa y de su entorno familiar.

La información fue confirmada por el fiscal de la UFI Genérica, Adrián Riveros, quien intervino en el caso y relató que Riveras mantuvo contacto con su mujer. Según explicó, el comerciante le manifestó que estaba atravesando problemas económicos y que necesitaba estar solo.

La desaparición había generado preocupación entre sus familiares, amigos y vecinos de Albardón. Riveras había sido visto por última vez durante la mañana del lunes, cuando salió para realizar sus actividades habituales. Con el correr de las horas, sus allegados advirtieron que no había regresado y que el comercio familiar, ubicado sobre calle Laprida al 740, permanecía cerrado.

Ante la falta de noticias, la familia radicó la denuncia policial y difundió su fotografía en las redes sociales para solicitar colaboración de la comunidad y obtener información que permitiera conocer su paradero.

El caso tomó trascendencia departamental por la preocupación que había generado su ausencia, especialmente porque, según habían contado sus allegados, el comerciante venía atravesando un momento complicado en lo anímico por la situación económica y la caída de las ventas.

La comunicación con su esposa representa una novedad relevante para la investigación, luego de varios días de incertidumbre sobre su situación.