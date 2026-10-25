El Ministerio de Educación de San Juan abrirá este lunes 26 de octubre las inscripciones para las clases de apoyo escolar gratuito destinadas a estudiantes del nivel secundario de hasta 18 años. La convocatoria corresponde al Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito y estará vigente hasta completar los cupos disponibles.

El trámite se realizará de lunes a viernes, de 8.30 a 12.30, en la biblioteca de la Escuela Superior General San Martín, ubicada en calle Estados Unidos 500 Sur, en Capital. Las familias interesadas deberán presentar la documentación requerida para registrar a los alumnos.

La iniciativa busca acompañar a los adolescentes que necesitan reforzar sus aprendizajes, fortalecer sus trayectorias educativas y contar con herramientas para mejorar su desempeño escolar.

Qué documentación hay que presentar

Para completar la inscripción, el Ministerio de Educación estableció que se deberá presentar la siguiente documentación:

Fotocopia del DNI del estudiante.

Fotocopia del DNI del padre, madre o tutor.

Fotocopia de la partida de nacimiento del estudiante.

Las inscripciones se recibirán hasta que se cubran las vacantes disponibles, por lo que se recomienda a las familias interesadas realizar el trámite dentro del período de convocatoria.

Un programa para reforzar los aprendizajes

El Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito forma parte del Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, una iniciativa orientada a fortalecer los aprendizajes y acompañar las trayectorias educativas de los estudiantes sanjuaninos.

La propuesta apunta a generar mejores condiciones para el aprendizaje y brindar acompañamiento a quienes presentan dificultades en su recorrido escolar.

De esta manera, el Gobierno provincial busca sostener las trayectorias educativas y ampliar las oportunidades de los estudiantes mediante una alternativa gratuita de apoyo escolar.