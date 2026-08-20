La ministra de Gobierno, Laura Palma, visitó las instalaciones del Centro de Equinoterapia La Paisa, ubicado en el departamento Chimbas, con el objetivo de interiorizarse sobre el abordaje terapéutico que la institución brinda a niños y adultos de la provincia.

La entidad sin fines de lucro está bajo la dirección de la licenciada en Psicología María Carlota Yanzón, integrante de la Red Argentina de Equinoterapia.

En el espacio se llevan a cabo tratamientos de equinoterapia y psicoterapia asistida con caballos, enfocado en ejercicios de motricidad fina, coordinación óculo-manual y tareas pie a tierra para potenciar el desarrollo motriz y emocional de los pacientes.

19 años de trayectoria territorial

Durante el recorrido, Yanzón remarcó que cuenta con 19 años de labor ininterrumpida en la especialidad y destacó el valor institucional del encuentro al ser la primera oportunidad en la que el centro recibe la visita de un funcionario gubernamental.

En la actualidad, la institución atiende a un promedio de 40 personas por semana. Para llevar adelante las sesiones, el equipo de trabajo dispone de dos acompañantes terapéuticos y cinco caballos acondicionados para las dinámicas.

El centro funciona sobre calle Necochea, antes de calle Rodríguez, en Chimbas, basando su modelo de atención en el vínculo entre los usuarios y los animales para favorecer el aprendizaje y la estimulación.

Del encuentro participaron también la secretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento, y la directora de Cultos y ONG, Marta Picón.