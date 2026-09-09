Apple realizará este miércoles 9 de septiembre su tradicional evento de septiembre, en el que presentará la nueva generación de sus teléfonos y dará a conocer, según lo esperado, su primer iPhone plegable. El lanzamiento será el primero de gran magnitud encabezado por John Ternus como CEO de la compañía, tras reemplazar a Tim Cook. La llegada del dispositivo plegable representa uno de los cambios más importantes para la línea iPhone en años.

El evento que marca una nueva etapa

Apple realizará este miércoles su presentación anual de nuevos productos desde Apple Park, en Cupertino, California. El evento comenzará a las 10 de la mañana, hora del Pacífico, y podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales de la compañía.

La presentación tendrá además un condimento especial: será la primera gran keynote de John Ternus como director ejecutivo de Apple, luego de asumir el cargo en reemplazo de Tim Cook el 1 de septiembre.

La expectativa está puesta principalmente en los nuevos iPhone de alta gama y en el ingreso de Apple al mercado de teléfonos plegables.

El esperado iPhone plegable

Una de las grandes novedades será el primer teléfono plegable de Apple, un dispositivo que llega después de varios años de desarrollo y cuando otras compañías como Samsung, Motorola y Google ya tienen modelos de este tipo en el mercado.

El equipo sería de formato tipo libro, con una pantalla exterior y otra flexible de mayor tamaño en su interior. Entre las características que circulan se encuentra una pantalla interna cercana a las 7,8 pulgadas y un diseño pensado para combinar las funciones de un teléfono con una experiencia similar a la de una tablet.

El precio sería uno de los principales puntos de atención. Las estimaciones ubican al nuevo plegable por encima de los 2.000 dólares, aunque Apple todavía deberá confirmar oficialmente el nombre, las especificaciones y el valor final.

Los nuevos iPhone 18 Pro

La presentación también estará centrada en los nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, los modelos de mayor categoría de la nueva generación.

Entre las características esperadas aparecen mejoras de rendimiento, cámaras renovadas y cambios en el diseño. También se anticipa la incorporación de un nuevo procesador de la familia A20 Pro y posibles modificaciones en la Dynamic Island.

Una de las novedades más destacadas sería una cámara con apertura variable, que permitiría un mayor control sobre la entrada de luz y determinados efectos fotográficos.