Hablar de duelo implica entrar en un territorio íntimo, donde el dolor se mezcla con recuerdos, cambios y preguntas sobre cómo continuar. Aunque suele asociarse con la muerte de un ser querido, una pérdida también puede estar vinculada con un proyecto que no pudo concretarse, una relación, un trabajo, una etapa de la vida o cambios en el propio cuerpo.

En Salud & Bienestar, programa que se emite por HUARPE TV, a través de la señal 19.2 de TDA, y también por Kick y YouTube, el licenciado Luis Giménez Agüero, psicólogo, explicó que no todas las personas atraviesan estas experiencias de la misma manera y que no existe una única forma de transitar el proceso.

“El duelo es una palabra que viene obviamente del dolor”, señaló, y remarcó que también representa “el conflicto entre lo que éramos y lo que somos”.

Cada pérdida tiene su propia historia

La manera de vivir un duelo está relacionada con la personalidad, las experiencias previas, los vínculos y los recursos disponibles en el entorno. Por eso, una situación que para una persona tiene gran significación puede ser vivida de otra manera por alguien más.

Giménez Agüero explicó que el acompañamiento resulta fundamental, especialmente cuando el dolor es intenso. Y acompañar no siempre significa encontrar las palabras perfectas. Muchas veces alcanza con estar cerca, escuchar y respetar los tiempos de quien atraviesa la pérdida.

“Lo que no está bueno decir es: ‘bueno, no llores, esto ya va a pasar’”, advirtió.

El llanto, el enojo y otros sentimientos forman parte de un proceso que necesita espacio para desarrollarse. Intentar acelerarlo puede terminar obstaculizándolo.

Luis Giménez Agüero, psicólogo.

El duelo tampoco sigue una línea recta. El psicólogo señaló que puede extenderse durante meses e incluso más tiempo y que las emociones pueden aparecer y reaparecer. Una persona puede sentirse mejor y, poco después, experimentar tristeza, culpa o enojo. No significa necesariamente que haya retrocedido: el proceso tiene movimientos y tiempos diferentes.

Herramientas para atravesar el dolor

Frente a una pérdida, existen recursos que pueden ayudar a elaborar lo ocurrido y recuperar progresivamente el sentido de la vida cotidiana. La meditación, la respiración, los espacios de conversación y determinados rituales pueden convertirse en herramientas para conectar con las emociones.

Las fechas especiales, como cumpleaños y aniversarios, suelen ser momentos sensibles. El especialista también remarcó que no es recomendable intentar anestesiar el dolor mediante consumos problemáticos. “Lo peor que podemos hacer es, en efecto, evitar un duelo”, sostuvo, porque la evasión puede alejar a la persona de un proceso necesario para la recuperación.

Más que olvidar, integrar

Atravesar un duelo no significa olvidar a quien se perdió ni dejar atrás todo lo vivido. Implica integrar esa experiencia a la propia historia y encontrar, con el tiempo, una nueva forma de continuar. En ese camino pueden aparecer aprendizajes, mayor empatía y una comprensión diferente de la propia vida.

“Pasado ese tiempo acompañar a la persona para que pueda integrar, perdonar y perdonarse”, explicó Giménez Agüero.

Señaló que la culpa y la dificultad para aceptar errores propios o ajenos pueden convertirse en obstáculos.

El mensaje que dejó el especialista es que el dolor necesita ser reconocido y acompañado. Cada persona tiene sus propios tiempos y recursos, y pedir ayuda también forma parte de atravesar una pérdida.