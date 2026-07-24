El gobierno de Estados Unidos oficializó el listado de productos argentinos que deberán afrontar un arancel adicional del 10% a partir de este viernes, como parte de la nueva política comercial impulsada por el presidente Donald Trump.

A diferencia de lo que ocurrirá con otros países, la medida no alcanza a todas las exportaciones argentinas, sino únicamente a un conjunto específico de bienes vinculados principalmente con materias primas, insumos industriales y manufacturas de nicho.

El nuevo esquema fue implementado bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, herramienta que la administración estadounidense utiliza para revisar las prácticas comerciales de sus socios. Según explicó la Casa Blanca, el objetivo es incentivar a los países a reforzar los controles para impedir el ingreso de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

De acuerdo con la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), el impacto sobre las exportaciones argentinas será limitado, ya que los bienes alcanzados representan una porción específica del intercambio comercial entre ambos países.

Qué productos argentinos pagarán el arancel del 10%

El listado oficial incluye una amplia variedad de productos, entre ellos:

Mamíferos vivos y determinadas aves ornamentales.

Productos de origen animal destinados a la industria farmacéutica, como bilis, glándulas y otros derivados.

Flores frescas cortadas, entre ellas anturios, alstroemerias, gipsófilas y lirios.

Cáscaras de semillas de psyllium.

Algas marinas para usos no alimentarios.

Extractos vegetales, como aloe, centella, coco y pimienta de Tasmania.

Bambú y ratán destinados a cestería y trabajos de trenzado.

Aceites de jojoba y argán.

Microorganismos muertos para uso industrial.

Aceites esenciales de cítricos.

Maderas tropicales y sus manufacturas, como molduras, pisos, revestimientos, paneles laminados y tableros contrachapados.

Corcho natural y corcho aglomerado.

Productos elaborados con ratán, como canastos, bolsos y artículos de cestería.

Hilados y tejidos de seda.

Perlas naturales.

Diamantes en bruto y trabajados.

Piedras preciosas y semipreciosas, entre ellas rubíes, zafiros y esmeraldas.

Granallas de hierro y acero.

Residuos y chatarra de galio, germanio, indio, niobio y vanadio.

Qué productos quedaron exceptuados

La resolución también contempla una serie de excepciones para evitar efectos negativos sobre sectores considerados estratégicos para la economía estadounidense.

Entre los bienes excluidos del nuevo arancel se encuentran:

Material informativo, donaciones y equipaje acompañado por viajeros.

Productos que ya tributan bajo los aranceles de la Sección 232, como acero, aluminio, automóviles y autopartes.

Materias primas cuya aplicación del gravamen pueda generar problemas de abastecimiento en Estados Unidos.

Bienes cuya carga impositiva pueda provocar alteraciones significativas en la economía estadounidense.

Productos que no pueden fabricarse en cantidades suficientes dentro de Estados Unidos o que resultan difíciles de reemplazar, como diversos alimentos, productos agrícolas, fertilizantes y bienes energéticos.

Artículos cuya exclusión incentive a los países a fortalecer los controles sobre el trabajo forzoso.

Productos para los cuales el Gobierno estadounidense considera que el arancel no contribuiría a corregir las prácticas comerciales investigadas.

Desde la Casa Blanca señalaron que estas excepciones buscan evitar problemas de abastecimiento, reducir el impacto sobre la producción local y proteger a los consumidores estadounidenses, sin dejar de utilizar la política arancelaria como una herramienta de presión comercial para fortalecer los controles sobre las cadenas globales de suministro.