Marcelo Arancibia, abogado y denunciante de la causa por presuntas irregularidades en el acueducto Gran Tulum, apuntó contra la jueza Mónica Lucero por sus decisiones procesales y lanzó duras críticas al Partido Justicialista por su posicionamiento frente a la investigación. El letrado advirtió que los errores judiciales pueden favorecer las estrategias de las defensas y consideró que el comunicado del peronismo representa un reclamo de impunidad para sus dirigentes.

Al referirse a la recusación de Lucero, Arancibia explicó que fue la propia magistrada quien envió parte de las actuaciones al Tribunal de Impugnación para que ese organismo determine si corresponde apartarla de la causa. El abogado sostuvo que, de acuerdo con el Código Procesal, cuando un juez recusado considera que no existen motivos para su apartamiento, debe ser un tercero quien resuelva la cuestión. En ese contexto, afirmó que la jueza "hizo un gol en contra" y consideró que dejó una oportunidad procesal para los abogados defensores. "Dejó ahí la pelota para que o se hiciera el gol en contra o que los abogados defensores hicieran un gol muy fácil", expresó en radio Amanecer.

Arancibia advirtió que este tipo de situaciones pueden profundizar la desconfianza social sobre el avance de la investigación. "En causas como la del acueducto Gran Tulum, donde por primera vez en la historia institucional de San Juan se estaría o se quiere investigar presuntos hechos de corrupción desde el poder, estos errores procesales, estos errores no forzados, lo único que provocan es profundizar la desconfianza de la sociedad con su justicia", sostuvo.

En ese sentido, remarcó que su principal preocupación es la percepción de que la investigación podría no llegar a una resolución. "Hay una creencia de la sociedad de que en esta causa no va a pasar nada, no porque los hechos no habrían ocurrido, sino porque el poder no va a permitir que se rompa la impunidad", manifestó.

Para el abogado, el objetivo debe ser que la investigación concluya con una decisión judicial legítima, independientemente de su resultado. "Esta causa tiene que terminar con una sentencia justa. Puede ser absolución, puede ser condena, pero la sentencia tiene que ser creíble", afirmó.

Sin embargo, uno de los cuestionamientos más fuertes de Arancibia estuvo dirigido al comunicado del Partido Justicialista. "Para mí lo más grave que ha pasado en estos días es el comunicado del Partido Justicialista", señaló. Según su interpretación, el espacio político planteó que sus funcionarios no deberían ser investigados judicialmente. "Ellos plantean un principio de impunidad", lanzó.

Además, cuestionó que el peronismo haya convocado al oficialismo a mostrar solidaridad frente a la situación de sus dirigentes. "Le pide al oficialismo solidaridad, que en realidad es complicidad", expresó. Y agregó: "Cuando ellos dicen que estas cuestiones se dirimen en las urnas y no en la justicia, hay un problema: si en el medio hay delitos, los delitos no los condenan ni los exime la gente votando, lo hace la justicia".

En esa línea, insistió en que la discusión electoral no puede reemplazar el trabajo de los tribunales. "Son dos ámbitos distintos", sintetizó.

Por último, Arancibia alertó sobre las estrategias que podrían utilizar los abogados defensores para cuestionar distintos tramos de la investigación. "Van a tratar de ir hacia atrás para ver qué más pueden corroer de la investigación y tratando de voltear la causa, no demostrando la inocencia de sus defendidos, sino por cuestiones meramente procesales, formales", advirtió.