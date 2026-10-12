Los argentinos pueden realizar compras en plataformas internacionales como Shein y Temu bajo un régimen que establece una franquicia de hasta 400 dólares por envío para determinados impuestos. La normativa permite utilizar ese beneficio hasta cinco veces por año calendario por persona, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

El límite de valor para cada envío por courier es de 3.000 dólares. Esto no significa que las compras por ese monto estén completamente libres de impuestos, sino que existe una franquicia sobre una parte del valor.

La mercadería debe estar destinada al uso o consumo personal, no tener finalidad comercial y respetar las condiciones del régimen, entre ellas un máximo de tres unidades iguales por envío y un peso de hasta 50 kilos por paquete.

Qué impuestos se pagan por las compras

La franquicia de 400 dólares exime del pago de derechos de importación y de la tasa de estadística sobre ese monto. Sin embargo, el IVA y los impuestos internos, cuando correspondan, deben abonarse igualmente.

Cuando el valor de la mercadería supera los 400 dólares, los tributos de importación se calculan sobre el excedente, según las reglas aplicables. Por eso, antes de confirmar una compra, es importante considerar que el precio publicado en la plataforma puede no representar el costo final de recibir el producto en Argentina.

Por ejemplo, si una compra alcanza los 500 dólares, los primeros 400 quedan alcanzados por la franquicia para derechos de importación y tasa de estadística, mientras que los 100 dólares restantes quedan sujetos a los gravámenes correspondientes. El IVA y los impuestos internos aplicables no quedan automáticamente exentos por esa franquicia.

Cuántos envíos se permiten por año

El beneficio puede utilizarse hasta cinco veces por año calendario por persona. Una vez agotado ese cupo, los envíos posteriores dejan de contar con la franquicia y quedan sujetos al pago de los impuestos correspondientes al régimen aplicable.

ARCA también aclaró que las gestiones aduaneras son realizadas por las empresas de correo o courier. Los pagos se canalizan a través de esos operadores, por lo que el organismo advirtió que no solicita directamente el pago de tributos mediante llamadas, correos electrónicos o mensajes en redes sociales.

Para evitar inconvenientes, los compradores pueden consultar sus envíos y el uso del cupo anual en el servicio de envíos internacionales de ARCA, ingresando con Clave Fiscal.