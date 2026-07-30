ARCA fijó un tope de US$3.000 para compras en el exterior: cómo funcionará el nuevo régimen

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó este jueves un nuevo régimen para las compras en el exterior mediante envíos postales internacionales y el sistema puerta a puerta. La medida quedó establecida a través de la Resolución General 5884/2026, publicada en el Boletín Oficial, que reemplaza la reglamentación vigente y establece un procedimiento actualizado para el ingreso de mercaderías destinadas al uso personal.

Entre las principales novedades se encuentra la fijación de un límite de US$3.000 de valor FOB para las importaciones sin fines comerciales realizadas bajo esta modalidad. El beneficio alcanza únicamente a mercaderías para uso o consumo personal, con un máximo de tres unidades de una misma especie y siempre que no exista presunción de finalidad comercial.

La resolución, firmada por el director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, comenzó a regir desde su publicación, aunque su implementación operativa se realizará de manera progresiva según el cronograma que el organismo difundirá en su micrositio de "Envíos internacionales".

Validación digital obligatoria

Uno de los cambios más importantes es la incorporación de un sistema de validación digital para las compras realizadas a través de plataformas de comercio electrónico internacionales.

En estos casos, el operador postal deberá presentar una declaración anticipada ante ARCA antes de que la mercadería llegue al país, incorporando los datos exigidos por la Unión Postal Universal (UPU) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), además del CUIL, CUIT o CDI del destinatario.

Si esa información no fue validada durante la compra, el usuario dispondrá de 24 horas para confirmar, modificar o completar los datos antes de que el operador postal presente la declaración en su nombre.

Para los envíos tradicionales, es decir aquellos que no provienen del comercio electrónico, el destinatario recibirá una notificación con el número de seguimiento (tracking) y deberá validar la información, completar los datos requeridos y abonar la tasa de servicio, almacenaje y los tributos correspondientes.

Controles simplificados

La nueva reglamentación también reduce una serie de controles para los envíos que cumplan con las condiciones establecidas.

Entre las excepciones previstas se encuentran determinadas intervenciones del Instituto Nacional de Alimentos (INAL), normas técnicas nacionales, el Sistema Digital de Identificación de Productos (SiDIP), restricciones económicas, medidas antidumping y algunas intervenciones de organismos posteriores al libramiento de la mercadería.

No obstante, ARCA mantendrá un sistema de verificaciones selectivas basado en criterios de riesgo, por lo que algunos paquetes podrán ser inspeccionados físicamente.

Qué pasa si se supera el límite

Cuando un envío exceda el valor máximo permitido o el cupo establecido por la normativa, dejará de encuadrarse dentro del régimen simplificado.

En esos casos, el operador postal deberá realizar la declaración arancelaria correspondiente y la importación quedará alcanzada por el régimen general, con el pago de la totalidad de los tributos previstos para ese tipo de operaciones.

La resolución también establece el procedimiento para los envíos que no puedan ingresar bajo esta modalidad. El destinatario tendrá 15 días corridos para decidir si realiza la importación mediante el régimen general o solicita la devolución de la mercadería al país de origen. Si no manifiesta ninguna opción dentro de ese plazo, el envío será reenviado automáticamente al exterior.

Medicamentos y otros casos especiales

La normativa incorpora además un procedimiento específico para el ingreso de especialidades medicinales destinadas al uso personal o familiar. En esos casos, será necesaria la autorización de la ANMAT cuando la legislación vigente así lo requiera.

Asimismo, se prevé un mecanismo para aquellos destinatarios que desconozcan el contenido del envío, con el objetivo de brindar mayores garantías antes de autorizar su ingreso al país.