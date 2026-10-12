La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso el foco en las creadoras argentinas de contenido de OnlyFans por presuntas irregularidades en la declaración de ingresos provenientes del exterior. El tema tomó repercusión luego de que una usuaria de la plataforma denunciara en redes sociales que recibió una intimación por una suma millonaria atribuida a su nombre.

Según el testimonio difundido por medios nacionales, la mujer habría sido notificada por ingresos cercanos a los 300.000 dólares correspondientes al período entre 2022 y 2024. Afirmó que no había recibido ese dinero y que, al sumar intereses y multas, la deuda estimada superaría los 150 millones de pesos.

La creadora sostuvo que había trabajado con agencias que administraban las cuentas y que se quedaban con la mayor parte de la facturación. Según su relato, algunas percibían apenas una parte de los ingresos o un pago fijo mensual. También aseguró que otras personas que trabajaban bajo esa modalidad estarían en una situación similar.

Hasta el momento, la información difundida sobre el caso se apoya principalmente en ese testimonio y no permite establecer cuántas creadoras recibieron intimaciones ni cuál es el alcance total de las actuaciones.

Cómo se rastrean los ingresos digitales

Los cobros de plataformas internacionales pueden ingresar a través de cuentas bancarias y billeteras virtuales, además de servicios financieros como Payoneer, Wise o Skrill. Esos movimientos pueden ser contrastados con la información fiscal disponible para detectar diferencias entre los fondos percibidos y los ingresos declarados.

El punto central de la controversia es que, según la denunciante, parte del dinero atribuido a su nombre habría sido administrado por agencias y no habría llegado directamente a sus manos. Esa situación podría requerir documentación que permita reconstruir las operaciones y determinar quién recibió efectivamente los fondos.

Por ahora, no se informó oficialmente un operativo general dirigido a todas las creadoras argentinas de OnlyFans. La existencia de una intimación individual tampoco implica, por sí sola, que se haya comprobado una infracción tributaria.

Qué obligaciones fiscales pueden tener las creadoras

La generación habitual de contenido digital a cambio de una remuneración puede constituir una actividad económica alcanzada por las obligaciones tributarias argentinas. El régimen aplicable depende de las características de cada actividad y de los ingresos obtenidos.

Entre las alternativas se encuentra el Monotributo, siempre que se cumplan los requisitos y límites vigentes. Cuando los servicios se prestan a clientes del exterior, también puede corresponder la emisión de comprobantes de exportación de servicios, como la Factura E, según el encuadre de la operación.

Si ARCA detecta diferencias, puede solicitar documentación para justificar los movimientos, revisar las declaraciones presentadas y determinar si corresponde realizar ajustes o aplicar sanciones. La situación de cada contribuyente debe analizarse de manera particular, especialmente cuando intervienen intermediarios en el cobro y la administración de las cuentas.