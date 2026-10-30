La investigación por la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos sumó un nuevo capítulo este jueves 29 de octubre. La Fiscalía Federal de Puerto Iguazú resolvió archivar la denuncia por el presunto ingreso irregular del dirigente brasileño a la Argentina, luego de determinar que sus movimientos migratorios se realizaron conforme a la ley. Sin embargo, la decisión no pone fin al caso, ya que en los tribunales de Comodoro Py continúa abierta una causa que busca establecer si funcionarios del Gobierno de Javier Milei participaron en la organización o facilitaron su traslado.

La resolución fue firmada por el fiscal federal subrogante Aníbal Fabián Martínez, quien analizó los informes proporcionados por la Dirección Nacional de Migraciones e Interpol. A partir de esa documentación, concluyó que Bolsonaro contaba con los requisitos necesarios para ingresar, circular y abandonar el territorio argentino.

Según los registros oficiales, el dirigente brasileño cruzó desde Brasil hacia la Argentina el martes 27 de octubre a las 22.37, a través del Puente Internacional Tancredo Neves, ubicado en Misiones. Posteriormente, a las 23.52, quedó registrada su salida desde el Aeropuerto Internacional Cataratas del Iguazú, a bordo de un avión privado con destino declarado a Ecuador.

Uno de los elementos centrales de la decisión judicial fue el informe de Interpol, que confirmó que no existían órdenes de captura, restricciones ni requerimientos internacionales vigentes contra Bolsonaro al momento de realizarse la consulta.

Con esos datos, el fiscal consideró que no se habían cometido delitos en el procedimiento migratorio y descartó avanzar con nuevas medidas de prueba en esa jurisdicción.

Las denuncias habían sido presentadas por Daniel Ricardo Monterde y la diputada nacional Marcela Pagano, quienes solicitaron investigar posibles irregularidades en los controles fronterizos y aeroportuarios.

La investigación continúa en Comodoro Py

A pesar del archivo de las actuaciones en Misiones, la situación judicial todavía no está completamente resuelta. En los tribunales federales de Comodoro Py permanece abierta otra investigación que busca determinar si existió algún tipo de colaboración de funcionarios argentinos para facilitar la salida de Bolsonaro de Brasil.

La causa está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa. En ese expediente se incorporaron denuncias presentadas por Gabriel Solano y Esteban Paulón, quienes solicitaron investigar las circunstancias en las que se organizó el vuelo privado.

Las presentaciones mencionaron al presidente Javier Milei, al asesor Santiago Caputo, al canciller Pablo Quirno y a la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva. Sin embargo, la existencia de estas denuncias no implica que se haya comprobado la participación de los funcionarios en alguna maniobra irregular.

Como parte de las medidas judiciales, Capuchetti ordenó preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú, sus alrededores y la pista de aterrizaje. También solicitó información a Cancillería y Migraciones para reconstruir el recorrido del dirigente brasileño.

La Fiscalía de Misiones aclaró que los aspectos vinculados con la contratación del avión y la posible utilización de recursos exceden su competencia territorial, debido a que la aeronave había partido previamente desde Aeroparque, en Buenos Aires.

Por ese motivo, dispuso remitir una copia de la resolución a la Fiscalía Federal N.º 10, que interviene en la investigación porteña.

De esta manera, el archivo de la denuncia en Puerto Iguazú representa un cierre parcial del caso, limitado a los controles migratorios realizados en Misiones. Mientras tanto, la Justicia federal continuará investigando las circunstancias que rodearon la organización del vuelo y si existieron responsabilidades de funcionarios argentinos.