Mientras todas las miradas apuntan a la Selección Argentina y a su estreno en el Mundial 2026, Argelia se prepara para intentar dar una de las primeras grandes sorpresas del torneo. El conjunto africano, dirigido por Vladimir Petković, desembarca en Estados Unidos con confianza, buenos resultados recientes y la ilusión de convertirse en el Arabia Saudita de esta Copa del Mundo.

Los denominados Zorros del Desierto atraviesan un presente alentador. En la etapa final de preparación para el certamen sumaron victorias que llamaron la atención del ambiente futbolístico internacional. Entre ellas sobresalen una contundente goleada por 4-0 frente a Bolivia y un resonante triunfo por 1-0 ante Países Bajos, resultados que reforzaron la confianza de un plantel que aspira a pelear por la clasificación en el Grupo J.

La principal referencia futbolística del equipo continúa siendo Riyad Mahrez. El experimentado atacante aporta jerarquía, experiencia internacional y capacidad para resolver partidos en acciones individuales. Su liderazgo será una de las cartas más importantes de una selección que intentará aprovechar cada espacio que deje Argentina.

A su alrededor aparece una camada de jóvenes futbolistas que empieza a ganar protagonismo. Entre ellos se destaca Ibrahim Maza, una de las grandes promesas del fútbol argelino, cuya frescura y desequilibrio representan una amenaza constante para las defensas rivales.

Petković logró construir un equipo intenso, ordenado y con una marcada fortaleza física. Argelia suele apostar por transiciones rápidas, presión en sectores clave del campo y una gran disciplina táctica, características que podrían complicar a cualquier adversario en una competencia tan corta como un Mundial.

Si bien la Albiceleste parte como favorita por jerarquía y antecedentes, en el entorno argentino no subestiman al rival. La experiencia de Qatar 2022, cuando Arabia Saudita sorprendió al campeón del mundo en el debut, sigue fresca en la memoria y funciona como advertencia.

Con Mahrez como bandera, una generación joven en crecimiento y una preparación que dejó señales positivas, Argelia intentará hacer historia en Kansas City. Del otro lado estará la campeona del mundo, que buscará imponer su favoritismo desde el primer minuto. El escenario está listo para uno de los encuentros más atractivos de la jornada inaugural del Grupo J.