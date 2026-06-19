La goleada de la Selección Argentina sobre Argelia en el debut mundialista sigue generando repercusiones. En las últimas horas, medios argelinos informaron que la Federación Argelina de Fútbol (FAF) presentó una queja formal ante la FIFA por decisiones arbitrales tomadas durante el encuentro correspondiente al Grupo J.

Según publicaron los diarios TSA y Compétition, la entidad considera que hubo dos acciones que debieron ser sancionadas por el árbitro polaco Szymon Marciniak o revisadas por el VAR, a cargo de Tomasz Kwiatkowski.

El reclamo se centra principalmente en una jugada protagonizada por Lionel Messi a los 31 minutos del primer tiempo, cuando Argentina ya ganaba 1-0. Desde Argelia sostienen que la acción sobre Aissa Mandi merecía una sanción disciplinaria más severa.

Además, la federación cuestionó una jugada ocurrida en el segundo tiempo, en la que Ibrahim Maza recibió un golpe durante una disputa con Alexis Mac Allister. Según la presentación realizada por la FAF, ambas situaciones podrían haber derivado en expulsiones de futbolistas argentinos.

La derrota terminó 3-0 para Argelia, con una actuación destacada de Messi, quien marcó los tres goles del conjunto dirigido por Lionel Scaloni.

De acuerdo con las publicaciones de la prensa argelina, la federación entiende que haber jugado parte del encuentro con superioridad numérica podría haber modificado el desarrollo del partido. La información también fue replicada por medios franceses, entre ellos L’Equipe.

Sin embargo, el reglamento de la FIFA establece límites claros para este tipo de reclamos. El artículo 9.6 del Reglamento del Mundial 2026 señala que las decisiones arbitrales relacionadas con hechos de juego son definitivas y no pueden ser objeto de apelación, salvo situaciones contempladas específicamente en el Código Disciplinario.

En ese contexto, especialistas en arbitraje consideran que este tipo de presentaciones suelen tener un carácter formal y pocas veces generan modificaciones deportivas o disciplinarias posteriores.

La acción más discutida fue la protagonizada por Messi. Según la Regla 12 de la IFAB, el árbitro puede interpretar una infracción como imprudente, temeraria o realizada con uso de fuerza excesiva. Marciniak consideró que la jugada no ameritaba ni siquiera una amonestación, por lo que permitió la continuidad del juego.

Respecto a la acción entre Mac Allister y Maza, ocurrió a los 77 minutos, cuando Argentina ya ganaba 3-0. El árbitro detuvo momentáneamente el partido para verificar el estado físico del jugador argelino, aunque no sancionó infracción.

Mientras la presentación de Argelia espera una respuesta formal, Argentina continúa enfocada en su participación en el Mundial. El equipo de Scaloni ya dejó atrás el debut y prepara su próximo compromiso frente a Austria, con el objetivo de avanzar en la defensa del título obtenido en la edición anterior.