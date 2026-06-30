Argenta Silver informó los resultados de una nueva campaña de exploración en el proyecto El Quevar, en Salta, donde identificó 20 nuevos objetivos de exploración de plata de alta ley (con alto contenido de mineral). La compañía destacó que el 97% de la superficie del proyecto aún no fue explorada en detalle.

Los trabajos incluyeron muestreo de rocas, cartografía geológica y análisis geoquímicos en sectores con escasa exploración previa. La empresa confirmó la presencia de mineralización de plata (depósitos con concentración de plata) en superficie y amplió el conocimiento del sistema mineralizado.

Entre los resultados más destacados se registraron muestras con leyes elevadas de plata (concentraciones superiores al promedio), lo que refuerza el potencial de descubrir nuevas zonas mineralizadas más allá del depósito Yaxtché, donde se concentra actualmente el recurso conocido. Los nuevos datos también permitieron identificar estructuras geológicas favorables para el emplazamiento de mineralización epitermal de alta ley (depósitos formados por fluidos calientes en zonas cercanas a la superficie).

20 nuevos objetivos prioritarios

A partir de esta información, Argenta Silver definió 20 blancos prioritarios distribuidos en diferentes sectores de El Quevar. La compañía indicó que estos objetivos serán jerarquizados mediante nuevos trabajos de superficie y estudios geológicos antes de avanzar con perforaciones para evaluar su potencial económico.

El Quevar: un proyecto con alto potencial

El Quevar es uno de los proyectos de plata de mayor ley de Argentina y cuenta con un recurso mineral previamente definido de 45,3 millones de onzas de plata en la categoría Indicada (recursos con un alto grado de confianza) y 4,1 millones de onzas en la categoría Inferida (recursos con menor grado de certeza). Sin embargo, menos del 3% de la superficie total del proyecto ha sido explorada en detalle, lo que representa una oportunidad significativa para la empresa.

Con los resultados obtenidos, Argenta Silver continuará desarrollando su estrategia exploratoria para ampliar la huella mineralizada del proyecto y generar nuevos objetivos de perforación, con el propósito de incrementar la base de recursos y consolidar a El Quevar como uno de los principales proyectos de plata de alta ley de Argentina.