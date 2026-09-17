Rodrigo Enriquez y Santino Menin consiguieron la primera medalla de oro de Argentina durante el quinto día de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. La dupla se impuso en la especialidad Double Sculls, doble par ligero masculino, con un tiempo de 6:19.78.

Los argentinos dominaron la final y cruzaron primeros la meta en la Costanera Este de la Laguna Setúbal. Venezuela terminó en el segundo lugar con José Guipe y César Amaris, mientras que Uruguay completó el podio con Emanuel González y Mauricio López.

Más medallas en el agua

La jornada también dejó otras tres medallas para la delegación argentina en las distintas pruebas de remo. El equipo femenino de Cuatro Remos Largos sin timonel consiguió la medalla de plata con un tiempo de 6:30.97.

El conjunto argentino quedó detrás del bote chileno, ganador de la prueba con 6:26.81, mientras que Paraguay consiguió el bronce. Elena Cerrudo, Katia Baluzzo, Catalina Deandre e Iara Simonitti integraron la embarcación argentina.

Plata y bronce

En Ocho Remos Largos con Timonel, el equipo masculino argentino volvió a conseguir una medalla de plata. Fernando Álvarez, Agustín Annese, Máximo Pacheco, Martín Mansilla, Emiliano Calderón, Ignacio Pacheco, Joaquín Riveros, Joel Romero y Anika Fucile finalizaron con un tiempo de 5:25.58.

En Dos Remos Largos sin Timonel Masculino, Argentina terminó tercera y consiguió el bronce. Agustín Anesse y Fernando Álvarez completaron la prueba con un registro de 6:32.10.

Para Santino Menin, el oro conseguido junto a Enriquez significó además su segunda medalla en estos Juegos. El remero ya había conseguido una plata en el single ligero.