Argentina comenzó este martes 10 de noviembre las audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), en Hamburgo, Alemania, para intentar frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion en las Islas Malvinas. El Gobierno nacional solicitó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con la explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía reclama el país.

La presentación argentina fue realizada el 13 de octubre, mediante una solicitud basada en el artículo 290 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar). Entre los pedidos figuran que Londres impida el inicio o la continuidad de la explotación, no otorgue nuevos permisos, preserve la información obtenida durante la exploración y proteja el medio marino.

Los argumentos argentinos contra el Reino Unido

La posición argentina se apoya en las resoluciones 2065 de 1965 y 31/49 de 1976 de la Organización de las Naciones Unidas, que reconocieron la disputa de soberanía e instaron a evitar decisiones unilaterales mientras continúe la controversia. El planteo sostiene que la explotación de recursos en un área disputada contradice esas disposiciones y puede generar consecuencias irreversibles.

Otro de los argumentos se relaciona con la protección ambiental, a partir de los artículos 192 y 194 de la Convemar. Argentina sostiene que la extracción de petróleo es un proceso que no podría revertirse mediante una sentencia posterior, una vez que los recursos hayan sido retirados del lecho marino.

La postura británica y el futuro del proceso

El Reino Unido cuestiona la competencia del Tribunal para analizar el reclamo argentino y sostiene que las licencias otorgadas para la explotación petrolera son legítimas. La ministra de Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, afirmó que la presentación argentina no invalida las autorizaciones ni modifica la autoridad regulatoria británica sobre las islas.

Las audiencias se desarrollarán entre el martes 10 y el miércoles 11 de noviembre, con exposiciones de ambas delegaciones. El Tribunal deberá evaluar si tiene jurisdicción prima facie, si existe urgencia y si los derechos invocados por Argentina cuentan con fundamentos suficientes para dictar medidas provisionales.

El proyecto Sea Lion es operado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, y está ubicado a unos 198 kilómetros al norte de las islas. El inicio de las perforaciones está previsto para enero de 2027.