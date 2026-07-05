La Selección argentina afronta las últimas horas de preparación antes del compromiso frente a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. El plantel dirigido por Lionel Scaloni realizará este domingo un entrenamiento a puertas cerradas en el predio Florida Blue del Inter Miami y, una vez finalizada la práctica, viajará rumbo a Atlanta.

El encuentro ante el conjunto africano se disputará el próximo martes 7 de julio, desde las 13 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium, con un lugar en los cuartos de final en juego.

Tras la victoria frente a Cabo Verde, varios futbolistas terminaron con molestias físicas y el entrenador aún no confirmó la formación titular. Por ese motivo, la práctica en Miami será clave para evaluar la evolución de algunos jugadores y despejar las dudas que persisten en el equipo.

La primera incógnita aparece en la defensa. Facundo Medina arrastra un importante desgaste físico luego del último encuentro y será exigido antes de tomar una decisión. Si no llega en condiciones, Nicolás Tagliafico ocuparía su lugar en el lateral izquierdo.

En la mitad de la cancha también hay incertidumbre. Alexis Mac Allister y Thiago Almada pelean por un puesto, mientras que Leandro Paredes y Nicolás González aparecen como variantes que el cuerpo técnico analiza para modificar el funcionamiento del mediocampo, dependiendo del planteo que presente Egipto.

La tercera duda está en el ataque. Lionel Messi tiene asegurado su lugar como capitán y referente del equipo, pero resta definir quién será su compañero en la ofensiva. Lautaro Martínez y Julián Álvarez vuelven a disputar un lugar en el once inicial, en una competencia que se mantiene abierta desde el inicio del certamen.

Scaloni esperará hasta último momento para confirmar la alineación, con el objetivo de presentar el equipo en mejores condiciones físicas para afrontar un duelo que promete ser exigente.

Luego del entrenamiento, la delegación argentina partirá hacia Atlanta, donde completará los trabajos previos al choque con Egipto. La Albiceleste buscará avanzar a los cuartos de final y dar un nuevo paso en la defensa del título mundial conseguido en Qatar 2022.