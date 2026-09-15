Argentina tuvo una destacada actuación en el stand up paddle durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una cosecha de cuatro medallas. La delegación nacional consiguió dos preseas de oro, una de plata y una de bronce en las competencias de la disciplina.

El stand up paddle forma parte del programa de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y la competencia se desarrolla en la Laguna Setúbal. Las pruebas están programadas para el 15 y 16 de septiembre, con distintas modalidades en las ramas masculina y femenina.

Cuatro medallas para la delegación

El resultado argentino incluyó dos primeros puestos, además de una medalla de plata y otra de bronce, en una jornada que permitió a los representantes nacionales subir al podio internacional. La actuación se sumó a la participación de Argentina en una disciplina que forma parte de la amplia delegación nacional.

Argentina cuenta con una delegación de 658 atletas para Santa Fe 2026, la más numerosa de su historia en los Juegos Suramericanos. El país tiene representantes en 59 disciplinas, entre ellas el stand up paddle.

Una disciplina que gana protagonismo

La competencia de stand up paddle tiene como escenario a la Laguna Setúbal, en Santa Fe, donde se disputan las pruebas correspondientes al programa oficial. La disciplina contempla competencias de sprint, técnica y larga distancia, tanto para hombres como para mujeres.

El resultado conseguido por Argentina representa además una actuación destacada en una disciplina que busca mayor visibilidad dentro del deporte regional. Los Juegos Suramericanos permiten así mostrar el crecimiento de una actividad que combina competencia y contacto con el agua.