Argentina puso fin al denominado "Juicio del Siglo" al concretar el pago de aproximadamente US$300 millones a los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas en Estados Unidos por el default de 2001 y las posteriores reestructuraciones de deuda.

La operación se realizó en cumplimiento de una orden de la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska. Tras recibir el pago, ambos fondos informaron al tribunal que desistían de la demanda, por lo que, una vez que la magistrada firme la resolución correspondiente, el histórico litigio quedará formalmente cerrado, 25 años después del inicio del proceso que derivó del mayor default de la historia argentina.

El Congreso había autorizado el mes pasado la cancelación de esta deuda residual y el desembolso se efectuó la semana pasada. Este jueves, los representantes de los fondos notificaron oficialmente a la Justicia estadounidense que el conflicto había sido resuelto, sin generar nuevas costas para el Estado argentino.

Bainbridge y Attestor habían rechazado todas las ofertas de reestructuración impulsadas por los distintos gobiernos argentinos: los canjes de 2005 y 2010 durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, la propuesta de 2016 bajo la gestión de Mauricio Macri y la renegociación de 2020 encabezada por Alberto Fernández. En todos los casos insistieron en cobrar el valor total de los títulos más los intereses acumulados.

El litigio comenzó en 2008, cuando el fondo NML Elliott inició una demanda en los tribunales de Nueva York tras rechazar el canje de deuda ofrecido por la Argentina. La causa quedó inicialmente bajo la órbita del juez Thomas Griesa, quien estableció el criterio de que los contratos de deuda debían cumplirse en los términos pactados. Tras su fallecimiento, el expediente pasó a manos de Loretta Preska, quien continuó con los procesos vinculados a los acreedores remanentes.

Durante los últimos años, Bainbridge intentó sin éxito embargar distintos activos argentinos, entre ellos un inmueble del Estado en Washington y reservas del Banco Central. Ambos pedidos fueron rechazados por la Justicia estadounidense. Sin embargo, el fondo continúa impulsando otras acciones judiciales relacionadas con activos del país, entre ellas las vinculadas a YPF.

Attestor, con sede en las Islas Caimán, también había obtenido fallos favorables por bonos en cesación de pagos que no ingresaron a los canjes de deuda. En una etapa del proceso, incluso fue autorizado a avanzar sobre garantías vinculadas a los Bonos Brady depositadas en la Reserva Federal de Estados Unidos, aunque esa medida generó cuestionamientos institucionales.

Pese al cierre de este histórico expediente, Bainbridge aún mantiene abierta una demanda contra la provincia de Buenos Aires por títulos emitidos bajo legislación de Nueva York que tampoco ingresaron a los procesos de reestructuración provincial. Ese litigio continuará tramitándose por separado ante el mismo tribunal federal de Manhattan.