Argentina concentra la mayor votación de residentes brasileños en América Latina durante las elecciones presidenciales. La jornada electoral para definir la presidencia de Brasil se desarrolla con un intenso movimiento y largas filas en la Embajada de Brasil en Buenos Aires, ubicada sobre la calle Cerrito al 1350, donde funciona el principal centro de votación en el país.

Los residentes brasileños alcanzan la cifra de de 90.000 ciudadanos domiciliados, de los cuales 13.100 se encuentran debidamente empadronados para sufragar de manera presencial.

Las mesas de votación abrieron sus puertas por la mañana bajo un clima de total tranquilidad institucional y un operativo especial de asistencia. La alta concurrencia provocó que las filas de electores rodearan la manzana de la sede diplomática en el barrio porteño de Retiro, duplicando la participación registrada en comicios anteriores, donde apenas habían votado unas 7.000 personas.

Movilización desde el interior hacia la capital

Debido a que el Código Electoral exige un padrón mínimo para la apertura de mesas consulares y concentra el operativo en la sede diplomática de la capital, cientos de ciudadanos debieron trasladarse desde distintos puntos del país para poder emitir su voto electrónico:

Estudiantes universitarios: Una destacada franja de votantes está integrada por la comunidad de jóvenes estudiantes de medicina de La Plata.



Viajes desde Santa Fe: Residentes de la ciudad de Rosario —distante a 350 kilómetros y sin consulado habilitado para esta votación— organizaron traslados a Buenos Aires para participar de la elección.

Escenario decisivo y métodos de votación

Los comicios en el exterior se llevan a cabo de forma presencial hasta las 17:00 horas mediante el sistema de urna electrónica oficial dispuesto por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

La votación en la Argentina adquiere un valor simbólico y cuantitativo de relevancia para el voto en el extranjero, en el marco de una contienda presidencial reñida que enfrenta al actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva y al senador Flávio Bolsonaro, además de otros postulantes en la boleta.