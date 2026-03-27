En el marco del Día Mundial del Queso, Argentina se consolida como uno de los países con mayor consumo de este producto en América Latina, con un promedio de 12 kilos por persona al año.

El dato refleja la fuerte presencia del queso en la dieta cotidiana de los argentinos, donde forma parte de comidas habituales como pizzas, sándwiches, pastas y preparaciones caseras.

En cuanto a las preferencias, los quesos blandos lideran ampliamente el consumo. Representan cerca del 68% del total, seguidos por los semiduros y duros, que concentran alrededor del 30%, mientras que los quesos especiales —como los azules o tipo brie— apenas alcanzan el 2%.

Esta tendencia responde a un perfil de consumo “localista”, donde predominan variedades tradicionales como el queso cremoso y la mozzarella, adaptadas a los hábitos gastronómicos del país.

A pesar de esta preferencia, en los últimos años comenzó a crecer el interés por quesos más sofisticados y de estilo europeo, impulsado por nuevas generaciones y una mayor diversidad de oferta en el mercado.

Argentina no solo se destaca por el consumo, sino también por su producción, ya que el queso es el principal producto lácteo del país y representa una parte importante de la industria alimentaria nacional.

En este contexto, el Día Mundial del Queso pone en valor un alimento profundamente arraigado en la cultura argentina, que combina tradición, producción local y nuevas tendencias gastronómicas en constante evolución.