La residencia de la Embajada argentina en Londres fue el escenario del Argentina Day 2026, un encuentro que reunió a más de 180 funcionarios, ejecutivos mineros y representantes del sector financiero internacional en el marco de la London Metal Exchange Week. El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, fue el encargado de presentar una cartera de 13 proyectos mineros aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), con una inversión estimada en US$28.000 millones.

La apertura del evento estuvo a cargo de la embajadora argentina en el Reino Unido, Mariana Plaza. Durante el cierre, el canciller Pablo Quirno destacó la realización del encuentro y felicitó a la diplomática y a Lucero por la organización. "La Argentina es otra vez un socio confiable", expresó el funcionario en sus redes sociales.

Los paneles del evento

La agenda de trabajo se estructuró en bloques temáticos orientados a discutir la realidad macroeconómica, los grandes proyectos productivos y el fortalecimiento de las cadenas de valor. En el panel dedicado al litio, Francesco Gattiglio (Albemarle) moderó el intercambio entre Ignacio Celorrio (Lithium Argentina), Ulric Adom (Rio Tinto), Silvestre Schindler (Integra Capital) y Dale Henderson (PLS).

El segmento de minería metalífera estuvo moderado por Jimena Blanco (Verisk Maplecroft) y contó con las exposiciones de Martín Pérez de Solay (Glencore), Carlos Ramírez (BHP), Esteban Rojas Pinochet (Anglo American) y Michael Meding (McEwen Copper). Los ejecutivos analizaron la proyección del cobre y los requerimientos para concretar emprendimientos de gran escala.

El desarrollo operativo también tuvo su espacio con el panel de infraestructura y finanzas, liderado por Florencia Heredia (Beccar Varela) e integrado por Adrián Salvatore (Central Puerto), Hernán Walker (MSU Energy), Dalma Parisi (Siemens), Ezequiel Fernández (Balanz), Philip Lindop (Banco Santander) y Emilio Ilac (PUENTE). A su vez, el análisis legal y de sostenibilidad ESG estuvo bajo la moderación de Sergio Arbeleche (Bruchou & Funes de Rioja), acompañado por especialistas de ERM, PwC y KPMG.

La mirada federal

La perspectiva de las provincias mineras se abordó en un bloque conducido por Javier Álvarez (British-Argentine Chamber of Commerce) y Gonzalo Ketelhohn (BritCham Argentina), con la intervención de la ministra de Mendoza, Jimena Latorre; el secretario de Minería de Jujuy, Pablo Bergese; y Sebastián Piña (Impulsa Mendoza). La comitiva oficial reafirmó el interés federal en el desarrollo de la minería metalífera y de los minerales críticos para la transición energética.

La jornada concluyó con una sesión de preguntas y respuestas en la que Lucero abordó las condiciones regulatorias, los marcos de inversión y el panorama del sector en Argentina. Desde Cancillería destacaron que esta edición del Argentina Day contribuyó a fortalecer la visibilidad de la minería argentina en uno de los principales centros financieros del mundo, consolidando canales de cooperación comercial entre ambos países con el cobre y el litio como los grandes protagonistas de la agenda.