La Selección argentina retomó este mediodía los entrenamientos en Kansas luego del contundente triunfo por 3 a 0 frente a Argelia en el debut del Mundial 2026. Sin embargo, la principal novedad de la jornada fue la decisión del cuerpo técnico de darle descanso total a los titulares.

Lionel Messi, figura excluyente del partido con un hat-trick, junto al resto de los futbolistas que iniciaron el encuentro, no participaron de la práctica formal y quedaron al margen de los trabajos en campo, priorizando la recuperación física.

La medida responde a la exigencia del calendario y al objetivo de llegar en óptimas condiciones al próximo compromiso del Grupo J, que será el lunes 22 de junio a las 14 frente a Austria en el Dallas Stadium.

Mientras tanto, el resto del plantel sí se entrenó con normalidad, bajo la supervisión de Lionel Scaloni, que comenzó a planificar variantes de cara al segundo partido de la fase de grupos.

El cuerpo técnico analiza posibles cambios tanto en defensa como en ataque, teniendo en cuenta el rendimiento del equipo y la respuesta física de algunos jugadores que venían con molestias o acumulaban minutos exigentes.

Entre los puntos a evaluar aparece el lateral derecho, donde Gonzalo Montiel fue reemplazado en el entretiempo por Nahuel Molina, quien sumó ritmo y podría pelear por la titularidad.

En ataque, Julián Álvarez también se perfila como alternativa tras su ingreso en el complemento por Lautaro Martínez, en una zona donde Scaloni buscará mantener intensidad sin perder eficacia.

Con la clasificación en el horizonte, Argentina busca administrar cargas y sostener el nivel competitivo mostrado en el estreno mundialista.